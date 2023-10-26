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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Ботев - Локомотив
Ботев - Локомотив: обзор матча 26 октября 2023
Ботев
26.10.2023, четверг, 12:30
Болгария. Первая лига, 15 тур
5 : 0
Завершен
Локомотив
5'
A. Baroan
12'
S. Akere
45+1'
И. Попов (П)
66'
A. Baroan
78'
S. Akere
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботев - Локомотив
Желтая карточка
A. Perera Calderón
90'
81'
Замена
D. Pinto Teixeira
️️️️
К. Франса
Замена
N. Minkov
️️️️
И. Попов
79'
ГОЛ! 5:0!
S. Akere
Пас отдал
И. Попов
78'
71'
Замена
V. Nikolov
️️️️
K. Miloshev
69'
Желтая карточка
К. Франса
Замена
L. Baltanov
️️️️
Я. Карабелев
67'
67'
Замена
S. Lambèse
️️️️
B. Franco
ГОЛ! 4:0!
A. Baroan
Пас отдал
S. Akere
66'
Желтая карточка
Й. Тамм
52'
46'
Замена
С. Траоре
️️️️
S. Mechev
46'
Замена
К. Крастев
️️️️
L. Ivanov
ГОЛ с пенальти! 3:0!
И. Попов
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
S. Akere
Пас отдал
A. Baroan
12'
ГОЛ! 1:0!
A. Baroan
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботев
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
19
Антуан Конте
ЦЗ
79
Атанас Чернев
ЦЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
57
Samuel Akere
ЦП
20
Antonio Perera Calderón
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
13
Хидает Ханкич
ЦФ
17
Antoine Baroan
ЦФ
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Локомотив
24
Бабукарр Гайе
ВР
4
Dime Dimov
ЦЗ
12
Bruno Franco
ЦЗ
6
Antoni Ivanov
ЦП
26
Krasimir Miloshev
ЦП
22
Ivaylo Naydenov
ЦП
31
Krasimir Stanoev
ЦП
6
Luka Ivanov
ЦП
16
Simeon Mechev
ЦП
95
Карлос Франса
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Ботев
22
Daniel Kajzer
ВР
16
Дилан Мертенс
ЦП
17
Nikolay Minkov
ЦП
6
Точукву Нади
ЦП
30
Lachezar Baltanov
ЦП
8
Krasian Kolev
ЦП
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Локомотив
88
Zharko Istatkov
ВР
5
Daniel Kamy
ЦЗ
47
Stéphane Lambèse
ЦЗ
18
Valentin Nikolov
ЦП
17
Teodor Ivanov
ЦП
7
Felipe Ryan
ЦП
11
Стив Траоре
ПВ
26
Калоян Крастев
ЦФ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
4-4-3
38
Балояннис
19
Конте
79
Чернев
5
Тамм
71
Попов
20
6
Карабелев
57
11
17
13
Ханкич
2-5-1-2
24
Гайе
4
12
26
31
6
16
22
6
2
95
Франса
71
Попов
17
17
71
Попов
6
Карабелев
30
30
6
Карабелев
12
47
47
12
26
18
18
26
16
11
Траоре
11
Траоре
16
6
26
Крастев
26
Крастев
6
95
Франса
20
20
95
Франса
Остались в запасе
Ботев
Локомотив
22
Daniel Kajzer
ВР
16
Дилан Мертенс
ЦП
6
Точукву Нади
ЦП
8
Krasian Kolev
ЦП
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
88
Zharko Istatkov
ВР
5
Daniel Kamy
ЦЗ
17
Teodor Ivanov
ЦП
7
Felipe Ryan
ЦП
Главный тренер
Стойчо Стоев
Остались в запасе
22
Daniel Kajzer
ВР
16
Дилан Мертенс
ЦП
6
Точукву Нади
ЦП
8
Krasian Kolev
ЦП
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Остались в запасе
88
Zharko Istatkov
ВР
5
Daniel Kamy
ЦЗ
17
Teodor Ivanov
ЦП
7
Felipe Ryan
ЦП
Главный тренер
Станислав Генчев
Главный тренер
Стойчо Стоев
Статистика матча Ботев - Локомотив
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ботев
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев
1 : 0
10.10.2026
Славия С
Локомотив
Болгария. Первая лига, 17 тур
ЦСКА 1948
- : -
05.12.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Септември
1 : 0
06.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
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