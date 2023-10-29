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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Лудогорец - Хебар
Лудогорец - Хебар: обзор матча 29 октября 2023
Лудогорец
29.10.2023, воскресенье, 19:15
Болгария. Первая лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Хебар
11'
Б. Текпетей
37'
А. Витри
88'
G. Valchev (АГ)
86'
S. Tsonkov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лудогорец - Хебар
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
G. Valchev
88'
86'
ГОЛ! 2:1!
S. Tsonkov
Пас отдал
M. Mihaylov
81'
Замена
B. Bojurkin
️️️️
A. Kabov
Замена
С. Делев
️️️️
К. Видаль
78'
Замена
К. Гонсалвеш
️️️️
Я. Пиотровски
78'
Замена
К. Дуа
️️️️
Р. Секо
64'
Замена
Д. Янков
️️️️
Т. Неделев
64'
Замена
Рик
️️️️
Б. Текпетей
64'
58'
Замена
A. Bastunov
️️️️
C. Ohene
ГОЛ! 2:0!
А. Витри
Пас отдал
Р. Секо
37'
ГОЛ! 1:0!
Б. Текпетей
Пас отдал
А. Витри
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
21
Симон Слуга
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
17
Сон
ПЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
6
Педро Наресси
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
11
Кайо Видаль
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Хебар
38
Матвей Игонен
ВР
5
Martin Mihaylov
ЦЗ
33
Stefan Tsonkov
ЦЗ
43
Joao Cesco
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
7
O. Zbun
ЦП
71
Nicholas Lyuboslav Penev
ЦП
8
Carlos Ohene
ЦП
11
Atanas Kabov
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
7
G. Valchev
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Лудогорец
31
Дамьян Христов
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
9
Квадво Дуа
ЦП
8
Доминик Янков
АП
37
Рик
ПВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
Хебар
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
84
Stilian Tisowski
ЦП
24
Lazar Marin
ЦП
10
Angel Bastunov
ЦФ
4-3-2-1
21
Слуга
16
Витри
4
Руссо
24
Вердон
17
Сон
24
Пиотровски
6
Наресси
8
Неделев
11
Видаль
37
Текпетей
12
Секо
4-3-3
38
Игонен
33
43
27
Мазань
5
7
71
8
7
8
11
24
Пиотровски
5
Гонсалвеш
5
Гонсалвеш
24
Пиотровски
12
Секо
9
Дуа
9
Дуа
12
Секо
8
Неделев
8
Янков
8
Янков
8
Неделев
37
Текпетей
37
Рик
37
Рик
37
Текпетей
11
Видаль
7
Делев
7
Делев
11
Видаль
11
3
3
11
8
10
10
8
Остались в запасе
Лудогорец
Хебар
31
Дамьян Христов
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
84
Stilian Tisowski
ЦП
24
Lazar Marin
ЦП
Главный тренер
Любослав Пенев
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Остались в запасе
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
84
Stilian Tisowski
ЦП
24
Lazar Marin
ЦП
Главный тренер
Анте Шимунджа
Главный тренер
Любослав Пенев
Статистика матча Лудогорец - Хебар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив
3 : 0
25.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 6 тур
Хебар
1 : 0
20.05.2025
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 5 тур
Септември
1 : 0
15.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 4 тур
Хебар
1 : 2
11.05.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 3 тур
ЦСКА 1948
0 : 0
07.05.2025
Хебар
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Арена Хувефарма
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