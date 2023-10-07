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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Черно Море - Локомотив Пл
Черно Море - Локомотив Пл: обзор матча 07 октября 2023
Черно Море
07.10.2023, суббота, 20:15
Болгария. Первая лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Локомотив Пл
39'
Д. Димов
90+5'
Ж. Атанасов
45+2'
Эвандро
45+4'
Эвандро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черно Море - Локомотив Пл
ГОЛ! 2:2!
Ж. Атанасов
90'
+5
87'
Желтая карточка
Д. Илиев
Желтая карточка
А. Фернандес
83'
80'
Вторая желтая
Эвандро
Замена
M. Milushev
️️️️
M. Soula
78'
78'
Замена
P. Andreev
️️️️
A. Bedor Conteh
Желтая карточка
А. Василев
77'
75'
Вторая желтая
J. Segura
Замена
И. Иса
️️️️
А. Илиев
59'
58'
Замена
D. Babacar
️️️️
G.
55'
Желтая карточка
J. Segura
50'
Желтая карточка
A. Lyaskov
Замена
А. Фернандес
️️️️
T. Panov
46'
45'
+4
ГОЛ! 1:2!
Эвандро
Пас отдал
G.
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Эвандро
43'
Желтая карточка
Эвандро
40'
Желтая карточка
Д. Хоркаш
ГОЛ! 1:0!
Д. Димов
39'
Желтая карточка
В. Панайотов
31'
23'
Желтая карточка
Г. Минчев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черно Море
21
Иван Дюлгеров
ВР
3
Живко Атанасов
ЦЗ
2
Tsvetomir Panov
ЦЗ
28
Vlatko Drobarov
ЦЗ
6
Виктор Попов
ЦЗ
19
Александар Василев
ЦП
27
Даниэль Димов
ЦП
71
Василь Панайотов
ЦП
9
Атанас Илиев
ЦП
22
Mazire Soula
ЦФ
28
Édgar Pacheco
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Локомотив Пл
23
Динко Хоркаш
ВР
4
Jorge Segura
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
15
Лео Сена
ОП
16
Hristo Ivanov
ЦП
11
Эвандро
ЦП
11
Giovanny
ЦП
17
Alpha Bedor Conteh
ЦП
9
Георги Минчев
ЦФ
14
A. Lyaskov
ЦФ
24
Martin Paskalev
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Черно Море
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
32
Martin Dichev
ЦЗ
35
Arlind Dakaj
ЦП
17
Martin Milushev
ЦП
10
Алекс Фернандес
ЦФ
9
Исмаил Иса
ЦФ
33
Michael
ЦФ
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
18
Petar Andreev
ЦП
11
D. Babacar
ЦФ
14
Димитар Илиев
ЦФ
4-4-2
21
Дюлгеров
3
Атанасов
28
6
Попов
2
19
Василев
71
Панайотов
9
Илиев
27
Димов
28
22
2-1-4-3
23
Хоркаш
71
Камдем
4
15
Сена
11
Эвандро
11
17
16
24
14
9
Минчев
22
17
17
22
2
10
Фернандес
10
Фернандес
2
9
Илиев
9
Иса
9
Иса
9
Илиев
17
18
18
17
11
11
11
11
Остались в запасе
Черно Море
Локомотив Пл
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
32
Martin Dichev
ЦЗ
35
Arlind Dakaj
ЦП
33
Michael
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
14
Димитар Илиев
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Остались в запасе
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
32
Martin Dichev
ЦЗ
35
Arlind Dakaj
ЦП
33
Michael
ЦФ
Остались в запасе
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
14
Димитар Илиев
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Главный тренер
Александар Томаш
Статистика матча Черно Море - Локомотив Пл
3
2
6
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Черно Море
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Спартак Варна
0 : 0
21.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
2 : 0
27.10.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 11 тур
Черно Море
0 : 2
11.10.2026
Левски
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив Пл
- : -
28.11.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 15 тур
Септември
0 : 0
20.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 11 тур
Локомотив
1 : 1
10.10.2026
Локомотив Пл
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