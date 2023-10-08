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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Этыр - Хебар
Этыр - Хебар: обзор матча 08 октября 2023
Этыр
08.10.2023, воскресенье, 15:15
Болгария. Первая лига, 13 тур
2 : 5
Завершен
Хебар
12'
I. Dimitrov
34'
C. Boukholda
49'
N. Lyuboslav Penev
53'
A. Bastunov
71'
Р. Мазань
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Этыр - Хебар
90'
+2
Замена
S. Tsonkov
️️️️
A. Bastunov
90'
+1
Желтая карточка
A. Kabov
Замена
G. Aleksandrov
️️️️
V. Hristov
82'
Замена
J. Betegon
️️️️
I. Dimitrov
72'
Замена
L. Knežević
️️️️
D. Bakalov
72'
71'
ГОЛ! 2:3!
Р. Мазань
Пас отдал
M. Mihaylov
Замена
M. Toshev
️️️️
C. Boukholda
60'
Замена
N. Yankov
️️️️
И. Будинов
60'
Желтая карточка
D. Bakalov
55'
53'
ГОЛ! 2:2!
A. Bastunov
52'
Желтая карточка
J. Cesco
49'
ГОЛ! 2:1!
N. Lyuboslav Penev
Пас отдал
Р. Мазань
Желтая карточка
M. Ivanov
48'
46'
Замена
A. Kabov
️️️️
O. Zbun
ГОЛ! 2:0!
C. Boukholda
Пас отдал
И. Будинов
34'
31'
Желтая карточка
O. Zbun
ГОЛ! 1:0!
I. Dimitrov
Пас отдал
И. Будинов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Этыр
99
Martin Velichkov
ВР
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
77
Martin Nikolov
ЦЗ
51
Илкер Будинов
ПЗ
2
Valeri Hristov
ЦП
11
Georgi Angelov
ЦП
14
Yanko Angelov
ЦП
8
Martin Moran
ЦП
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
70
Dimo Bakalov
ЦП
14
I. Dimitrov
ЦФ
Хебар
38
Матвей Игонен
ВР
43
Joao Cesco
ЦЗ
5
Martin Mihaylov
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
7
O. Zbun
ЦП
71
Nicholas Lyuboslav Penev
ЦП
24
Lazar Marin
ЦП
8
Carlos Ohene
ЦП
7
G. Valchev
ЦФ
10
Angel Bastunov
ЦФ
9
Georgi Nikolov
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Этыр
1
Angel Martinov
ВР
4
Georgi Aleksandrov
ЦЗ
10
Lovre Knežević
ЦП
28
Nikolay Yankov
ЦП
6
P. Dimov
ЦФ
9
M. Toshev
ЦФ
13
Javier Betegon
ЦФ
Хебар
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
13
A. Isuf
ЦЗ
33
Stefan Tsonkov
ЦЗ
84
Stilian Tisowski
ЦП
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
11
Atanas Kabov
ЦФ
3-5-1-1
99
26
77
51
Будинов
14
8
17
70
11
2
14
3-4-3
38
Игонен
43
5
27
Мазань
71
24
8
7
9
10
7
2
4
4
2
70
10
10
70
51
Будинов
28
28
51
Будинов
17
9
9
17
14
13
13
14
10
33
33
10
7
11
11
7
Остались в запасе
Этыр
Хебар
1
Angel Martinov
ВР
6
P. Dimov
ЦФ
13
A. Isuf
ЦЗ
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
84
Stilian Tisowski
ЦП
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
Главный тренер
Любослав Пенев
Остались в запасе
1
Angel Martinov
ВР
6
P. Dimov
ЦФ
Остались в запасе
13
A. Isuf
ЦЗ
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
84
Stilian Tisowski
ЦП
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
Главный тренер
Любослав Пенев
Статистика матча Этыр - Хебар
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Этыр
Болгария. Первая лига, 5 тур
Хебар
3 : 0
25.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 4 тур
Этыр
1 : 1
21.05.2024
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Этыр
1 : 1
13.05.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 1 тур
Берое
2 : 0
29.04.2024
Этыр
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив
3 : 0
25.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 6 тур
Хебар
1 : 0
20.05.2025
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 5 тур
Септември
1 : 0
15.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 4 тур
Хебар
1 : 2
11.05.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 3 тур
ЦСКА 1948
0 : 0
07.05.2025
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