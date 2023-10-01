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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Левски - Лудогорец
Левски - Лудогорец: обзор матча 01 октября 2023
Левски
01.10.2023, воскресенье, 20:30
Болгария. Первая лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Лудогорец
25'
Р. Секо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левски - Лудогорец
90'
+5
Замена
С. Делев
️️️️
Р. Секо
Желтая карточка
Цунами
90'
+2
84'
Замена
Ф. Руссо
️️️️
Б. Текпетей
83'
Желтая карточка
К. Гонсалвеш
Замена
М. Петков
️️️️
J. El Jemili
83'
80'
Желтая карточка
С. Падт
Замена
И. Стефанов
️️️️
Рикардиньо
76'
73'
Замена
Рик
️️️️
К. Видаль
69'
Желтая карточка
Б. Текпетей
Замена
А. Чандаров
️️️️
A. Ivanov Mitkov
64'
61'
Желтая карточка
Р. Секо
58'
Желтая карточка
К. Видаль
50'
Желтая карточка
Я. Пиотровски
46'
Замена
П. Наресси
️️️️
И. Йорданов
Желтая карточка
Х. Кордоба
37'
25'
ГОЛ! 0:1!
Р. Секо
Пас отдал
Я. Пиотровски
Желтая карточка
Д. Петрис
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левски
1
Пламен Андреев
ВР
6
Цунами
ЛЗ
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
33
Хосе Кордоба
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
2
Джереми Петрис
ЦП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
97
Welton
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
7
Роналдо
ЦФ
11
Jawad El Jemili
ЦФ
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
17
Сон
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
11
Кайо Видаль
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Левски
13
Николай Михайлов
ВР
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
10
Асен Чандаров
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
88
Марин Петков
ПВ
16
Preslav Bachev
ЦФ
Лудогорец
21
Симон Слуга
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
6
Педро Наресси
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
8
Доминик Янков
АП
37
Рик
ПВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
3-1-2-4
1
Андреев
6
Цунами
33
Кордоба
55
8
Краев
2
Петрис
10
97
11
7
Роналдо
39
Рикардиньо
4-1-2-2-1
22
Падт
17
Сон
19
Сонко Сундберг
24
Вердон
16
Витри
5
Гонсалвеш
24
Пиотровски
8
Йорданов
11
Видаль
37
Текпетей
12
Секо
10
10
Чандаров
10
Чандаров
10
39
Рикардиньо
13
Стефанов
13
Стефанов
39
Рикардиньо
11
88
Петков
88
Петков
11
37
Текпетей
4
Руссо
4
Руссо
37
Текпетей
8
Йорданов
6
Наресси
6
Наресси
8
Йорданов
11
Видаль
37
Рик
37
Рик
11
Видаль
12
Секо
7
Делев
7
Делев
12
Секо
Остались в запасе
Левски
Лудогорец
13
Николай Михайлов
ВР
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
16
Preslav Bachev
ЦФ
21
Симон Слуга
ВР
8
Тодор Неделев
ЦП
8
Доминик Янков
АП
8
Мунир Шуиар
ЛВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Остались в запасе
13
Николай Михайлов
ВР
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
16
Preslav Bachev
ЦФ
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
8
Тодор Неделев
ЦП
8
Доминик Янков
АП
8
Мунир Шуиар
ЛВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Статистика матча Левски - Лудогорец
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Левски
Болгария. Первая лига, 16 тур
Септември
- : -
29.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
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