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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Локомотив Пл - ЦСКА София
Локомотив Пл - ЦСКА София: обзор матча 02 октября 2023
Локомотив Пл
02.10.2023, понедельник, 20:00
Болгария. Первая лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА София
20'
М. Эстрада
39'
Д. Назон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив Пл - ЦСКА София
Замена
K. Peshov
️️️️
A. Bedor Conteh
90'
+5
90'
+1
Замена
M. Koch
️️️️
Т. Хайнц
83'
Замена
С. Шопов
️️️️
М. Эстрада
Замена
Д. Илиев
️️️️
G.
73'
59'
Замена
Т. Вион
️️️️
M. Carreazo
Замена
P. Andreev
️️️️
D. Babacar
59'
46'
Желтая карточка
И. Турицов
45'
+5
Пенальти не реализован!
Д. Назон
45'
+4
Желтая карточка
M. Carreazo
Желтая карточка
A. Lyaskov
45'
+3
41'
Желтая карточка
Х. Петров
39'
ГОЛ! 0:2!
Д. Назон
Пас отдал
М. Эстрада
27'
Желтая карточка
Д. Назон
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Эстрада
Пас отдал
Д. Линдсет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив Пл
23
Динко Хоркаш
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
16
Hristo Ivanov
ЦП
11
Эвандро
ЦП
11
Giovanny
ЦП
17
Alpha Bedor Conteh
ЦП
9
Георги Минчев
ЦФ
11
D. Babacar
ЦФ
14
A. Lyaskov
ЦФ
24
Martin Paskalev
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
6
Християн Петров
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
21
Marcelino Carreazo
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
9
Дюкенс Назон
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
9
Alex Velea
ЦП
18
Petar Andreev
ЦП
14
Димитар Илиев
ЦФ
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
10
Matthias Phaeton
ЦП
11
Станислав Шопов
АП
15
Тибо Вион
ПП
30
Danilo Asprilla
ЦФ
2-4-4
23
Хоркаш
12
71
Камдем
16
11
17
11
Эвандро
9
Минчев
24
14
11
4-4-2
1
Бусатто
66
Сакич
3
Махмутович
19
Турицов
6
Петров
10
Линдсет
21
22
Юга
14
Хайнц
11
Эстрада
9
Назон
17
16
16
17
11
18
18
11
11
14
Илиев
14
Илиев
11
14
Хайнц
2
2
14
Хайнц
11
Эстрада
11
Шопов
11
Шопов
11
Эстрада
21
15
Вион
15
Вион
21
Остались в запасе
Локомотив Пл
ЦСКА София
81
Kristian Tomov
ВР
15
Лео Сена
ОП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
9
Alex Velea
ЦП
Главный тренер
Александар Томаш
25
Димитар Евтимов
ВР
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
10
Matthias Phaeton
ЦП
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
30
Danilo Asprilla
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Остались в запасе
81
Kristian Tomov
ВР
15
Лео Сена
ОП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
9
Alex Velea
ЦП
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
10
Matthias Phaeton
ЦП
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
30
Danilo Asprilla
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Главный тренер
Стойчо Младенов
Статистика матча Локомотив Пл - ЦСКА София
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив Пл
- : -
28.11.2026
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Болгария. Первая лига, 15 тур
Септември
0 : 0
20.11.2026
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1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 11 тур
Локомотив
1 : 1
10.10.2026
Локомотив Пл
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 16 тур
Дунав
- : -
01.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
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