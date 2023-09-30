Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Ботев - Берое
Ботев - Берое: обзор матча 30 сентября 2023
Ботев
30.09.2023, суббота, 20:00
Болгария. Первая лига, 12 тур
4 : 1
Завершен
Берое
35'
A. Baroan (П)
47'
A. Baroan
70'
A. Baroan (П)
87'
И. Попов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботев - Берое
ГОЛ! 4:0!
И. Попов
Пас отдал
L. Baltanov
87'
Замена
L. Baltanov
️️️️
A. Perera Calderón
83'
Замена
N. Minkov
️️️️
S. Akere
76'
75'
Замена
M. Cevallos
️️️️
V. Triboulet
ГОЛ с пенальти! 3:0!
A. Baroan
70'
68'
Желтая карточка
F. Celeste
68'
Желтая карточка
E. Hoyos
66'
Замена
R. Garcia Accinelli
️️️️
F. Ramos Mingo
65'
Красная карточка
J. Pablo Lungarzo
50'
Замена
F. Celeste
️️️️
J. Govea
ГОЛ! 2:0!
A. Baroan
47'
Желтая карточка
Й. Тамм
45'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
A. Baroan
35'
15'
Желтая карточка
E. Espinoza
14'
Желтая карточка
T. Ceijas
Желтая карточка
И. Попов
13'
13'
Желтая карточка
J. Pablo Lungarzo
12'
Желтая карточка
F. Ramos Mingo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботев
22
Daniel Kajzer
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
19
Антуан Конте
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
20
Antonio Perera Calderón
ЦП
6
Точукву Нади
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
57
Samuel Akere
ЦП
99
J. Eto'o
ЦФ
17
Antoine Baroan
ЦФ
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Берое
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
33
Jordi Govea
ЦЗ
21
Enzo Espinoza
ЦЗ
14
Edwin Laszo
ЦП
8
Bozidar Pencev
ЦП
24
Thiago Ceijas
ЦП
91
Vinni Triboulet
ЦФ
32
Enzo Hoyos
ЦФ
9
Сантьяго Годой
ЦФ
4
Franco Ramos Mingo
ЦФ
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Ботев
77
Stefan Smarkalev
ВР
79
Атанас Чернев
ЦЗ
30
Lachezar Baltanov
ЦП
88
Daniel Gichev
ЦП
22
Реда Рабеи
ЦП
17
Nikolay Minkov
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
Берое
23
Rodrigo Garcia Accinelli
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
20
Deyan Ivanov
ЦП
10
Gianni Touma
ЦФ
4
Francesco Celeste
ЦФ
98
Bruno Schmutz
ЦФ
99
Mike Cevallos
ЦФ
19
Vasilev Vasil
ЦФ
3-4-3
22
38
Балояннис
5
Тамм
19
Конте
20
71
Попов
57
6
Нади
20
Степонавичюс
17
99
2-3-5
1
33
21
14
8
24
91
2
4
9
Годой
32
20
30
30
20
57
17
17
57
4
23
23
4
33
4
4
33
91
99
99
91
Остались в запасе
Ботев
Берое
77
Stefan Smarkalev
ВР
79
Атанас Чернев
ЦЗ
88
Daniel Gichev
ЦП
22
Реда Рабеи
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
20
Deyan Ivanov
ЦП
10
Gianni Touma
ЦФ
98
Bruno Schmutz
ЦФ
19
Vasilev Vasil
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Остались в запасе
77
Stefan Smarkalev
ВР
79
Атанас Чернев
ЦЗ
88
Daniel Gichev
ЦП
22
Реда Рабеи
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
Остались в запасе
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
20
Deyan Ivanov
ЦП
10
Gianni Touma
ЦФ
98
Bruno Schmutz
ЦФ
19
Vasilev Vasil
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Главный тренер
Густаво Араголаса
Статистика матча Ботев - Берое
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Ботев
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев
1 : 0
10.10.2026
Славия С
Берое
Болгария. Первая лига, 37 тур
Ботев Враца
3 : 0
22.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 36 тур
Берое
0 : 1
18.05.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 35 тур
Локомотив
1 : 1
14.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 34 тур
Добруджа
0 : 1
10.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 33 тур
Берое
2 : 2
05.05.2026
Монтана
Новости команд
Все
Ботев
Берое
В Болгарии застрелили владельца футбольного клуба
30 сентября
Ивелин Попов ответил, на что тратит деньги
2025.01.21 17:26
2
Попов: «После чемпионства со «Спартаком» Каррера начал думать, что он неповторимый»
2025.01.21 13:47
5
Попов: «Станкович может превзойти Карреру в «Спартаке»
2025.01.21 11:42
1
Попов определил место РПЛ среди других лиг Европы
2025.01.21 09:45
1
В Болгарии застрелили владельца футбольного клуба
30 сентября
Ивелин Попов ответил, на что тратит деньги
2025.01.21 17:26
2
Попов: «После чемпионства со «Спартаком» Каррера начал думать, что он неповторимый»
2025.01.21 13:47
5
Попов: «Станкович может превзойти Карреру в «Спартаке»
2025.01.21 11:42
1
Попов определил место РПЛ среди других лиг Европы
2025.01.21 09:45
1
Товарищеский матч. «Рубин» победил 11-ю команду чемпионата Болгарии
2023.01.21 14:19
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
2017.12.12 09:42
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+