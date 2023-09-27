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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Славия С - Левски
Славия С - Левски: обзор матча 27 сентября 2023
Славия С
27.09.2023, среда, 18:00
Болгария. Первая лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Левски
35'
Роналдо
55'
W.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия С - Левски
88'
Желтая карточка
Д. Петрис
86'
Замена
К. Димитров
️️️️
J. El Jemili
Замена
V. Nikolov
️️️️
И. Минчев
84'
82'
Замена
М. Петков
️️️️
W.
Замена
K. Stoyanov
️️️️
E. Martinov
74'
Замена
R. Iliev Raychev
️️️️
E. Stoev
66'
65'
Замена
А. Чандаров
️️️️
Дарлан
55'
ГОЛ! 0:2!
W.
Пас отдал
J. El Jemili
49'
Желтая карточка
Дарлан
Замена
T. Tasev
️️️️
K. Dobrev
46'
Замена
С. Кейта
️️️️
E. Dost
46'
Желтая карточка
K. Dobrev
43'
35'
ГОЛ! 0:1!
Роналдо
Пас отдал
Дарлан
18'
Желтая карточка
Цунами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия С
92
Светослав Вуцов
ВР
50
Эртан Томбак
ЦЗ
4
Viktor Genev
ЦЗ
3
Martin Georgiev
ЦЗ
37
Ventsislav Kerchev
ЦЗ
33
Галин Иванов
ЦП
5
Erol Dost
ЦП
73
Иван Минчев
ЦП
77
E. Stoev
ЦФ
17
Kristian Dobrev
ЦФ
27
Emil Martinov
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Левски
1
Пламен Андреев
ВР
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
33
Хосе Кордоба
ЦЗ
6
Цунами
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
37
Дарлан
ОП
2
Джереми Петрис
ЦП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
11
Jawad El Jemili
ЦФ
7
Роналдо
ЦФ
97
Welton
ЦФ
Славия С
1
Georgi Petkov
ВР
71
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
27
Сибири Кейта
ЦП
4
Veljko Jelenkovic
ЦП
88
Toni Tasev
ЦФ
35
Martin Sorakov
ЦФ
7
Roberto Iliev Raychev
ЦФ
7
Денислав Александров
ЦФ
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
Левски
13
Николай Михайлов
ВР
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
10
Асен Чандаров
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
88
Марин Петков
ПВ
16
Preslav Bachev
ЦФ
4-3-3
92
Вуцов
50
Томбак
3
37
4
33
Иванов
5
73
Минчев
27
17
77
3-2-2-3
1
Андреев
55
33
Кордоба
6
Цунами
8
Краев
37
Дарлан
2
Петрис
97
97
7
Роналдо
11
27
71
71
27
5
27
Кейта
27
Кейта
5
17
88
88
17
77
7
7
77
73
Минчев
10
10
73
Минчев
11
50
Димитров
50
Димитров
11
37
Дарлан
10
Чандаров
10
Чандаров
37
Дарлан
97
88
Петков
88
Петков
97
Остались в запасе
Славия С
Левски
1
Georgi Petkov
ВР
4
Veljko Jelenkovic
ЦП
35
Martin Sorakov
ЦФ
7
Денислав Александров
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
13
Николай Михайлов
ВР
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
13
Илиян Стефанов
АП
16
Preslav Bachev
ЦФ
Остались в запасе
1
Georgi Petkov
ВР
4
Veljko Jelenkovic
ЦП
35
Martin Sorakov
ЦФ
7
Денислав Александров
ЦФ
Остались в запасе
13
Николай Михайлов
ВР
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
13
Илиян Стефанов
АП
16
Preslav Bachev
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Статистика матча Славия С - Левски
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Славия С
Болгария. Первая лига, 17 тур
Славия С
- : -
04.12.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Левски
Болгария. Первая лига, 16 тур
Септември
- : -
29.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
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