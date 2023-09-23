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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Левски - Этыр
Левски - Этыр: обзор матча 23 сентября 2023
Левски
23.09.2023, суббота, 20:00
Болгария. Первая лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Этыр
82'
A. Ivanov Mitkov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левски - Этыр
90'
+8
Желтая карточка
K. Stoyanov
89'
Замена
M. Nikolov
️️️️
D. Bakalov
89'
Замена
J. Betegon
️️️️
V. Hristov
88'
Замена
N. Yankov
️️️️
Y. Angelov
86'
Желтая карточка
D. Bakalov
ГОЛ! 1:0!
A. Ivanov Mitkov
Пас отдал
W.
82'
Желтая карточка
А. Краев
74'
74'
Замена
В. Найденов
️️️️
K. Stanev
Замена
А. Чандаров
️️️️
Роналдо
73'
Замена
М. Петков
️️️️
Рикардиньо
73'
68'
Желтая карточка
V. Hristov
45'
+3
Желтая карточка
K. Stanev
Желтая карточка
W.
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левски
1
Пламен Андреев
ВР
33
Хосе Кордоба
ЦЗ
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
6
Цунами
ЦЗ
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
8
Андриан Краев
ОП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
11
Jawad El Jemili
ЦФ
97
Welton
ЦФ
7
Роналдо
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Этыр
99
Martin Velichkov
ВР
4
Georgi Aleksandrov
ЦЗ
70
Kolyo Stanev
ЦЗ
14
Yanko Angelov
ЦП
11
Georgi Angelov
ЦП
70
Dimo Bakalov
ЦП
2
Valeri Hristov
ЦП
8
Martin Moran
ЦП
6
P. Dimov
ЦФ
14
I. Dimitrov
ЦФ
25
Krum Stoyanov
ЦФ
Левски
13
Николай Михайлов
ВР
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
10
Асен Чандаров
ЦП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
88
Марин Петков
ПВ
16
Preslav Bachev
ЦФ
Этыр
31
Дамьян Христов
ВР
77
Martin Nikolov
ЦЗ
51
Илкер Будинов
ПЗ
97
Владислав Найденов
ЛВ
10
Lovre Knežević
ЦП
28
Nikolay Yankov
ЦП
13
Javier Betegon
ЦФ
9
M. Toshev
ЦФ
4-1-1-4
1
Андреев
33
Кордоба
50
Димитров
6
Цунами
27
Галчев
8
Краев
97
11
39
Рикардиньо
7
Роналдо
97
2-5-3
99
4
70
14
70
2
8
11
25
14
6
7
Роналдо
10
Чандаров
10
Чандаров
7
Роналдо
39
Рикардиньо
88
Петков
88
Петков
39
Рикардиньо
70
77
77
70
14
28
28
14
70
97
Найденов
97
Найденов
70
2
13
13
2
Остались в запасе
Левски
Этыр
13
Николай Михайлов
ВР
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
16
Preslav Bachev
ЦФ
31
Дамьян Христов
ВР
51
Илкер Будинов
ПЗ
10
Lovre Knežević
ЦП
9
M. Toshev
ЦФ
Остались в запасе
13
Николай Михайлов
ВР
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
16
Preslav Bachev
ЦФ
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
51
Илкер Будинов
ПЗ
10
Lovre Knežević
ЦП
9
M. Toshev
ЦФ
Статистика матча Левски - Этыр
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Левски
Болгария. Первая лига, 16 тур
Септември
- : -
29.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Этыр
Болгария. Первая лига, 5 тур
Хебар
3 : 0
25.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 4 тур
Этыр
1 : 1
21.05.2024
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Этыр
1 : 1
13.05.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 1 тур
Берое
2 : 0
29.04.2024
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