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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Локомотив - Лудогорец
Локомотив - Лудогорец: обзор матча 24 сентября 2023
Локомотив
24.09.2023, воскресенье, 20:30
Болгария. Первая лига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Лудогорец
12'
D. Pinto Teixeira
59'
Р. Секо
67'
К. Гонсалвеш
76'
К. Видаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Лудогорец
88'
Замена
М. Тиссера
️️️️
Р. Секо
Замена
L. Ivanov
️️️️
K. Miloshev
88'
Замена
G. Minkov
️️️️
B. Franco
87'
Желтая карточка
К. Крастев
80'
79'
Замена
П. Наресси
️️️️
К. Гонсалвеш
Замена
D. Kamy
️️️️
I. Naydenov
78'
Желтая карточка
S. Lambèse
77'
76'
ГОЛ! 1:3!
К. Видаль
67'
ГОЛ! 1:2!
К. Гонсалвеш
Пас отдал
И. Йорданов
Замена
V. Nikolov
️️️️
D. Pinto Teixeira
66'
Замена
S. Lambèse
️️️️
S. Mechev
66'
63'
Желтая карточка
О. Вердон
Желтая карточка
A. Lyubenov
62'
59'
ГОЛ! 1:1!
Р. Секо
Пас отдал
К. Видаль
56'
Замена
К. Видаль
️️️️
Б. Текпетей
56'
Замена
М. Шуиар
️️️️
Рик
Желтая карточка
S. Mechev
55'
42'
Желтая карточка
К. Гонсалвеш
ГОЛ! 1:0!
D. Pinto Teixeira
Пас отдал
К. Крастев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
24
Aleksandar Lyubenov
ВР
4
Dime Dimov
ЦЗ
12
Bruno Franco
ЦЗ
3
Alan Carlos
ЦЗ
16
Simeon Mechev
ЦП
22
Ivaylo Naydenov
ЦП
26
Krasimir Miloshev
ЦП
31
Krasimir Stanoev
ЦП
11
Стив Траоре
ПВ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
26
Калоян Крастев
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Лудогорец
21
Симон Слуга
ВР
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
17
Сон
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
37
Рик
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Локомотив
24
Бабукарр Гайе
ВР
5
Daniel Kamy
ЦЗ
13
Galin Minkov
ЦЗ
47
Stéphane Lambèse
ЦЗ
18
Valentin Nikolov
ЦП
6
Luka Ivanov
ЦП
77
Erik Manolkov
ЦФ
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
6
Педро Наресси
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
8
Доминик Янков
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
3-4-1-2
24
4
12
3
16
26
31
22
11
Траоре
26
Крастев
20
4-1-2-2-1
21
Слуга
17
Сон
19
Сонко Сундберг
24
Вердон
16
Витри
5
Гонсалвеш
24
Пиотровски
8
Йорданов
37
Текпетей
37
Рик
12
Секо
22
5
5
22
12
13
13
12
16
47
47
16
20
18
18
20
26
6
6
26
5
Гонсалвеш
6
Наресси
6
Наресси
5
Гонсалвеш
37
Рик
8
Шуиар
8
Шуиар
37
Рик
37
Текпетей
11
Видаль
11
Видаль
37
Текпетей
12
Секо
17
Тиссера
17
Тиссера
12
Секо
Остались в запасе
Локомотив
Лудогорец
24
Бабукарр Гайе
ВР
77
Erik Manolkov
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
22
Сержио Падт
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
8
Доминик Янков
АП
7
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Остались в запасе
24
Бабукарр Гайе
ВР
77
Erik Manolkov
ЦФ
Остались в запасе
22
Сержио Падт
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
8
Доминик Янков
АП
7
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Главный тренер
Анте Шимунджа
Статистика матча Локомотив - Лудогорец
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Локомотив
Болгария. Первая лига, 17 тур
ЦСКА 1948
- : -
05.12.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Септември
1 : 0
06.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
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5 : 0
12.10.2026
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