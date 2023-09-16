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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Славия С - Локомотив
Славия С - Локомотив: обзор матча 16 сентября 2023
Славия С
16.09.2023, суббота, 17:30
Болгария. Первая лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив
77'
Г. Иванов
34'
S. Mechev
70'
С. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия С - Локомотив
90'
+1
Замена
L. Ivanov
️️️️
К. Франса
90'
Желтая карточка
К. Франса
Желтая карточка
J. Bakero
83'
81'
Замена
Д. Митков
️️️️
S. Mechev
81'
Замена
К. Крастев
️️️️
С. Траоре
ГОЛ! 1:2!
Г. Иванов
77'
Замена
V. Jelenkovic
️️️️
С. Кейта
72'
70'
ГОЛ! 0:2!
С. Траоре
63'
Желтая карточка
K. Miloshev
59'
Замена
V. Nikolov
️️️️
D. Pinto Teixeira
Замена
M. Sorakov
️️️️
V. Nikolov
46'
Замена
R. Iliev Raychev
️️️️
K. Dobrev
46'
Замена
E. Dost
️️️️
K. Stoyanov
46'
45'
+8
Желтая карточка
I. Naydenov
34'
ГОЛ! 0:1!
S. Mechev
Пас отдал
B. Franco
Замена
V. Kerchev
️️️️
V. Genev
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия С
92
Светослав Вуцов
ВР
50
Эртан Томбак
ЦЗ
3
Martin Georgiev
ЦЗ
71
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
4
Viktor Genev
ЦЗ
33
Галин Иванов
ЦП
27
Сибири Кейта
ЦП
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
17
Kristian Dobrev
ЦФ
7
Jon Bakero
ЦФ
27
Emil Martinov
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Локомотив
24
Aleksandar Lyubenov
ВР
4
Dime Dimov
ЦЗ
3
Alan Carlos
ЦЗ
12
Bruno Franco
ЦЗ
26
Krasimir Miloshev
ЦП
22
Ivaylo Naydenov
ЦП
31
Krasimir Stanoev
ЦП
16
Simeon Mechev
ЦП
11
Стив Траоре
ПВ
95
Карлос Франса
ЦФ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Славия С
1
Georgi Petkov
ВР
37
Ventsislav Kerchev
ЦЗ
73
Иван Минчев
ЦП
4
Veljko Jelenkovic
ЦП
5
Erol Dost
ЦП
35
Martin Sorakov
ЦФ
7
Денислав Александров
ЦФ
77
E. Stoev
ЦФ
7
Roberto Iliev Raychev
ЦФ
Локомотив
24
Бабукарр Гайе
ВР
13
Galin Minkov
ЦЗ
6
Luka Ivanov
ЦП
18
Valentin Nikolov
ЦП
26
Калоян Крастев
ЦФ
45
Димитар Митков
ЦФ
77
Erik Manolkov
ЦФ
4-2-4
92
Вуцов
50
Томбак
71
4
3
33
Иванов
27
Кейта
10
27
7
17
3-4-1-2
24
4
3
12
22
31
16
26
11
Траоре
20
95
Франса
4
37
37
4
27
Кейта
4
4
27
Кейта
71
5
5
71
10
35
35
10
17
7
7
17
95
Франса
6
6
95
Франса
20
18
18
20
11
Траоре
26
Крастев
26
Крастев
11
Траоре
16
45
Митков
45
Митков
16
Остались в запасе
Славия С
Локомотив
1
Georgi Petkov
ВР
73
Иван Минчев
ЦП
7
Денислав Александров
ЦФ
77
E. Stoev
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
24
Бабукарр Гайе
ВР
13
Galin Minkov
ЦЗ
77
Erik Manolkov
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Остались в запасе
1
Georgi Petkov
ВР
73
Иван Минчев
ЦП
7
Денислав Александров
ЦФ
77
E. Stoev
ЦФ
Остались в запасе
24
Бабукарр Гайе
ВР
13
Galin Minkov
ЦЗ
77
Erik Manolkov
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Главный тренер
Стойчо Стоев
Статистика матча Славия С - Локомотив
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Славия С
Болгария. Первая лига, 17 тур
Славия С
- : -
04.12.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Локомотив
Болгария. Первая лига, 17 тур
ЦСКА 1948
- : -
05.12.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Септември
1 : 0
06.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
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