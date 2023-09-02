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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Локомотив - Этыр
Локомотив - Этыр: обзор матча 02 сентября 2023
Локомотив
02.09.2023, суббота, 19:00
Болгария. Первая лига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Этыр
7'
S. Mechev
23'
K. Stoyanov
45'
K. Stanev
52'
M. Nikolov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Этыр
87'
Желтая карточка
I. Dimitrov
Замена
V. Nikolov
️️️️
I. Naydenov
84'
83'
Замена
I. Dimitrov
️️️️
M. Toshev
83'
Замена
J. Betegon
️️️️
K. Stanev
82'
Желтая карточка
G. Aleksandrov
75'
Желтая карточка
V. Hristov
Желтая карточка
S. Mechev
73'
Желтая карточка
K. Stanoev
73'
72'
Красная карточка
P. Dimov
66'
Замена
G. Aleksandrov
️️️️
N. Yankov
Замена
G. Minkov
️️️️
B. Franco
57'
Замена
Д. Митков
️️️️
K. Stanoev
57'
52'
ГОЛ! 1:3!
M. Nikolov
45'
ГОЛ! 1:2!
K. Stanev
Пас отдал
M. Toshev
43'
Замена
M. Nikolov
️️️️
K. Stoyanov
Замена
K. Miloshev
️️️️
D. Pinto Teixeira
38'
23'
ГОЛ! 1:1!
K. Stoyanov
Пас отдал
N. Yankov
ГОЛ! 1:0!
S. Mechev
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
24
Aleksandar Lyubenov
ВР
4
Dime Dimov
ЦЗ
3
Alan Carlos
ЦЗ
47
Stéphane Lambèse
ЦЗ
12
Bruno Franco
ЦЗ
31
Krasimir Stanoev
ЦП
7
Felipe Ryan
ЦП
16
Simeon Mechev
ЦП
26
Калоян Крастев
ЦФ
95
Карлос Франса
ЦФ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Этыр
99
Martin Velichkov
ВР
70
Kolyo Stanev
ЦЗ
97
Владислав Найденов
ЛВ
28
Nikolay Yankov
ЦП
8
Martin Moran
ЦП
14
Yanko Angelov
ЦП
11
Georgi Angelov
ЦП
2
Valeri Hristov
ЦП
25
Krum Stoyanov
ЦФ
6
P. Dimov
ЦФ
9
M. Toshev
ЦФ
Локомотив
24
Бабукарр Гайе
ВР
5
Daniel Kamy
ЦЗ
13
Galin Minkov
ЦЗ
6
Luka Ivanov
ЦП
26
Krasimir Miloshev
ЦП
22
Ivaylo Naydenov
ЦП
18
Valentin Nikolov
ЦП
11
Стив Траоре
ПВ
45
Димитар Митков
ЦФ
Этыр
31
Дамьян Христов
ВР
4
Georgi Aleksandrov
ЦЗ
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
77
Martin Nikolov
ЦЗ
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
13
Javier Betegon
ЦФ
14
I. Dimitrov
ЦФ
4-3-3
24
4
47
12
3
31
7
16
20
95
Франса
26
Крастев
1-5-1-3
99
70
28
14
11
2
8
97
Найденов
9
6
25
12
13
13
12
20
26
26
20
22
22
18
18
11
Траоре
11
Траоре
31
45
Митков
45
Митков
31
28
4
4
28
25
77
77
25
70
13
13
70
9
14
14
9
Остались в запасе
Локомотив
Этыр
24
Бабукарр Гайе
ВР
5
Daniel Kamy
ЦЗ
6
Luka Ivanov
ЦП
Главный тренер
Стойчо Стоев
31
Дамьян Христов
ВР
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
Остались в запасе
24
Бабукарр Гайе
ВР
5
Daniel Kamy
ЦЗ
6
Luka Ivanov
ЦП
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
Главный тренер
Стойчо Стоев
Статистика матча Локомотив - Этыр
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Локомотив
Болгария. Первая лига, 17 тур
ЦСКА 1948
- : -
05.12.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Септември
1 : 0
06.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Этыр
Болгария. Первая лига, 5 тур
Хебар
3 : 0
25.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 4 тур
Этыр
1 : 1
21.05.2024
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Этыр
1 : 1
13.05.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 1 тур
Берое
2 : 0
29.04.2024
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