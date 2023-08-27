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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Лудогорец - Берое
Лудогорец - Берое: обзор матча 27 августа 2023
Лудогорец
27.08.2023, воскресенье, 21:15
Болгария. Первая лига, 7 тур
5 : 0
Завершен
Берое
19'
Ф. Руссо
31'
Б. Текпетей
66'
Я. Пиотровски
74'
К. Видаль
84'
С. Делев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лудогорец - Берое
ГОЛ! 5:0!
С. Делев
84'
82'
Желтая карточка
F. Ramos Mingo
82'
Желтая карточка
E. Laszo
Желтая карточка
Д. Янков
80'
76'
Замена
S. Emilov Gavrilov
️️️️
T. Ceijas
ГОЛ! 4:0!
К. Видаль
Пас отдал
Б. Текпетей
74'
Замена
Д. Янков
️️️️
Я. Пиотровски
73'
Замена
С. Делев
️️️️
Р. Секо
67'
ГОЛ! 3:0!
Я. Пиотровски
Пас отдал
К. Гонсалвеш
66'
Замена
К. Видаль
️️️️
Рик
63'
Замена
️️️️
И. Йорданов
63'
46'
Замена
B. Pencev
️️️️
V. Vasil
Замена
Г. Терзиев
️️️️
Ф. Руссо
46'
ГОЛ! 2:0!
Б. Текпетей
31'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Руссо
Пас отдал
И. Йорданов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
21
Симон Слуга
ВР
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
8
Иван Йорданов
ЦП
6
Педро Наресси
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
37
Рик
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Берое
23
Rodrigo Garcia Accinelli
ВР
5
Luciano Squadrone
ЦЗ
21
Enzo Espinoza
ЦЗ
8
Damian Yordanov
ЦП
14
Edwin Laszo
ЦП
24
Thiago Ceijas
ЦП
4
Franco Ramos Mingo
ЦФ
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
4
Francesco Celeste
ЦФ
19
Vasilev Vasil
ЦФ
99
Mike Cevallos
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
8
Доминик Янков
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
11
Кайо Видаль
ПВ
7
Спас Делев
ЦФ
Берое
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
8
Bozidar Pencev
ЦП
98
Bruno Schmutz
ЦФ
18
Iliyan Stoyanov
ЦФ
10
Gianni Touma
ЦФ
4-3-2-1
21
Слуга
2
Хайстер
4
Руссо
24
Вердон
17
Сон
8
Йорданов
6
Наресси
24
Пиотровски
37
Текпетей
37
Рик
12
Секо
2-3-5
23
5
21
8
14
24
4
99
19
4
2
4
Руссо
5
Терзиев
5
Терзиев
4
Руссо
24
Пиотровски
8
Янков
8
Янков
24
Пиотровски
37
Рик
11
Видаль
11
Видаль
37
Рик
12
Секо
7
Делев
7
Делев
12
Секо
24
24
24
24
19
8
8
19
Остались в запасе
Лудогорец
Берое
22
Сержио Падт
ВР
16
Аслак Витри
ПЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
Главный тренер
Анте Шимунджа
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
98
Bruno Schmutz
ЦФ
18
Iliyan Stoyanov
ЦФ
10
Gianni Touma
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Остались в запасе
22
Сержио Падт
ВР
16
Аслак Витри
ПЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
Остались в запасе
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
98
Bruno Schmutz
ЦФ
18
Iliyan Stoyanov
ЦФ
10
Gianni Touma
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Главный тренер
Густаво Араголаса
Статистика матча Лудогорец - Берое
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Берое
Болгария. Первая лига, 37 тур
Ботев Враца
3 : 0
22.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 36 тур
Берое
0 : 1
18.05.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 35 тур
Локомотив
1 : 1
14.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 34 тур
Добруджа
0 : 1
10.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 33 тур
Берое
2 : 2
05.05.2026
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