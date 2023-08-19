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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Берое - Славия С
Берое - Славия С: обзор матча 19 августа 2023
Берое
19.08.2023, суббота, 19:00
Болгария. Первая лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Славия С
17'
L. Squadrone
39'
M. Cevallos
42'
M. Cevallos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Берое - Славия С
Замена
B. Pencev
️️️️
V. Triboulet
77'
73'
Желтая карточка
E. Stoev
67'
Замена
E. Stoev
️️️️
K. Stoyanov
67'
Замена
T. Tasev
️️️️
J. Bakero
Замена
D. Yordanov
️️️️
C. Gustavo
62'
56'
Желтая карточка
V. Genev
Желтая карточка
V. Triboulet
47'
ГОЛ! 3:0!
M. Cevallos
Пас отдал
C. Gustavo
42'
ГОЛ! 2:0!
M. Cevallos
Пас отдал
E. Laszo
39'
Замена
E. Espinoza
️️️️
J. Govea
32'
Желтая карточка
E. Laszo
28'
ГОЛ! 1:0!
L. Squadrone
17'
Желтая карточка
T. Ceijas
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Берое
23
Rodrigo Garcia Accinelli
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
33
Jordi Govea
ЦЗ
5
Luciano Squadrone
ЦЗ
24
Thiago Ceijas
ЦП
14
Edwin Laszo
ЦП
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
4
Francesco Celeste
ЦФ
99
Mike Cevallos
ЦФ
91
Vinni Triboulet
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Славия С
21
Nikolay Krastev
ВР
71
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
37
Ventsislav Kerchev
ЦЗ
4
Viktor Genev
ЦЗ
50
Эртан Томбак
ЦЗ
4
Veljko Jelenkovic
ЦП
5
Erol Dost
ЦП
33
Галин Иванов
ЦП
27
Emil Martinov
ЦФ
7
Денислав Александров
ЦФ
7
Jon Bakero
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Берое
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
21
Enzo Espinoza
ЦЗ
8
Damian Yordanov
ЦП
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
8
Bozidar Pencev
ЦП
98
Bruno Schmutz
ЦФ
19
Vasilev Vasil
ЦФ
10
Gianni Touma
ЦФ
7
Alexander Petrov
ЦФ
Славия С
1
Georgi Petkov
ВР
3
Martin Georgiev
ЦЗ
119
Chung Nguyen Do
ЦП
77
E. Stoev
ЦФ
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
88
Toni Tasev
ЦФ
3-2-5
23
14
33
5
24
14
4
21
91
99
2
4-3-3
21
37
4
50
Томбак
71
4
5
33
Иванов
7
7
Александров
27
2
8
8
2
33
21
21
33
91
8
8
91
71
77
77
71
7
88
88
7
Остались в запасе
Берое
Славия С
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
98
Bruno Schmutz
ЦФ
19
Vasilev Vasil
ЦФ
10
Gianni Touma
ЦФ
7
Alexander Petrov
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
1
Georgi Petkov
ВР
3
Martin Georgiev
ЦЗ
119
Chung Nguyen Do
ЦП
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Остались в запасе
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
98
Bruno Schmutz
ЦФ
19
Vasilev Vasil
ЦФ
10
Gianni Touma
ЦФ
7
Alexander Petrov
ЦФ
Остались в запасе
1
Georgi Petkov
ВР
3
Martin Georgiev
ЦЗ
119
Chung Nguyen Do
ЦП
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Статистика матча Берое - Славия С
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Берое
Болгария. Первая лига, 37 тур
Ботев Враца
3 : 0
22.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 36 тур
Берое
0 : 1
18.05.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 35 тур
Локомотив
1 : 1
14.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 34 тур
Добруджа
0 : 1
10.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 33 тур
Берое
2 : 2
05.05.2026
Монтана
Славия С
Болгария. Первая лига, 17 тур
Славия С
- : -
04.12.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
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2025.02.18 11:57
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
2025.01.23 00:30
ЦСКА может отдать 19-летнего Карпова в аренду болгарской «Славии»
2021.09.04 10:23
7
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