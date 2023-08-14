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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Этыр - Берое
Этыр - Берое: обзор матча 14 августа 2023
Этыр
14.08.2023, понедельник, 19:00
Болгария. Первая лига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Берое
42'
M. Toshev
59'
C. Boukholda
25'
F. Celeste
77'
L. Squadrone
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Этыр - Берое
90'
+3
Замена
E. Espinoza
️️️️
J. Govea
Желтая карточка
K. Stoyanov
90'
+1
Замена
I. Dimitrov
️️️️
M. Toshev
90'
+1
Замена
В. Найденов
️️️️
K. Stanev
87'
86'
Замена
B. Pencev
️️️️
M. Cevallos
Желтая карточка
Y. Angelov
77'
77'
ГОЛ! 2:2!
L. Squadrone
Пас отдал
F. Ramos Mingo
74'
Желтая карточка
T. Ceijas
Желтая карточка
D. Bakalov
69'
Замена
D. Angelov
️️️️
C. Boukholda
69'
Замена
N. Yankov
️️️️
D. Bakalov
69'
66'
Желтая карточка
F. Celeste
ГОЛ! 2:1!
C. Boukholda
Пас отдал
K. Stanev
59'
ГОЛ! 1:1!
M. Toshev
Пас отдал
K. Stoyanov
42'
25'
ГОЛ! 0:1!
F. Celeste
Пас отдал
C. Gustavo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Этыр
99
Martin Velichkov
ВР
70
Kolyo Stanev
ЦЗ
11
Georgi Angelov
ЦП
2
Valeri Hristov
ЦП
8
Martin Moran
ЦП
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
14
Yanko Angelov
ЦП
70
Dimo Bakalov
ЦП
9
M. Toshev
ЦФ
6
P. Dimov
ЦФ
25
Krum Stoyanov
ЦФ
Берое
23
Rodrigo Garcia Accinelli
ВР
5
Luciano Squadrone
ЦЗ
33
Jordi Govea
ЦЗ
24
Thiago Ceijas
ЦП
14
Edwin Laszo
ЦП
99
Mike Cevallos
ЦФ
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
4
Franco Ramos Mingo
ЦФ
4
Francesco Celeste
ЦФ
10
Gianni Touma
ЦФ
91
Vinni Triboulet
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Этыр
31
Дамьян Христов
ВР
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
4
Georgi Aleksandrov
ЦЗ
77
Martin Nikolov
ЦЗ
97
Владислав Найденов
ЛВ
28
Nikolay Yankov
ЦП
10
Denislav Angelov
ЦФ
14
I. Dimitrov
ЦФ
13
Javier Betegon
ЦФ
Берое
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
21
Enzo Espinoza
ЦЗ
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
8
Bozidar Pencev
ЦП
7
Alexander Petrov
ЦФ
19
Vasilev Vasil
ЦФ
1-5-1-3
99
70
8
17
14
70
2
11
25
6
9
2-2-5
23
5
33
24
14
2
91
10
4
4
70
28
28
70
70
97
Найденов
97
Найденов
70
17
10
10
17
9
14
14
9
33
21
21
33
99
8
8
99
Остались в запасе
Этыр
Берое
31
Дамьян Христов
ВР
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
4
Georgi Aleksandrov
ЦЗ
77
Martin Nikolov
ЦЗ
13
Javier Betegon
ЦФ
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
7
Alexander Petrov
ЦФ
19
Vasilev Vasil
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
4
Georgi Aleksandrov
ЦЗ
77
Martin Nikolov
ЦЗ
13
Javier Betegon
ЦФ
Остались в запасе
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
7
Alexander Petrov
ЦФ
19
Vasilev Vasil
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Статистика матча Этыр - Берое
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Этыр
Болгария. Первая лига, 5 тур
Хебар
3 : 0
25.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 4 тур
Этыр
1 : 1
21.05.2024
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Этыр
1 : 1
13.05.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 1 тур
Берое
2 : 0
29.04.2024
Этыр
Берое
Болгария. Первая лига, 37 тур
Ботев Враца
3 : 0
22.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 36 тур
Берое
0 : 1
18.05.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 35 тур
Локомотив
1 : 1
14.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 34 тур
Добруджа
0 : 1
10.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 33 тур
Берое
2 : 2
05.05.2026
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