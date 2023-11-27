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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Арда - ЦСКА 1948
Арда - ЦСКА 1948: обзор матча 27 ноября 2023
Арда
27.11.2023, понедельник, 13:45
Болгария. Первая лига, 3 тур
0 : 3
Завершен
ЦСКА 1948
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Арда - ЦСКА 1948
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Арда
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Спартак Варна
3 : 2
08.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 14 тур
Арда
2 : 1
02.11.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА 1948
6 : 1
30.10.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА 1948
2 : 3
11.10.2026
ЦСКА София
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