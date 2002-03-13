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Зенит - Ротор

13.03.2002, Среда, 00:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Россия. Премьер-лига, 2 тур Зенит - Ротор
Чемпионат России 2001
30 тур
21 октября, воскресенье 00:00 Зенит 2:1 Ротор
1 тур
10 марта, суббота 00:00 Ротор 0:0 Зенит
Чемпионат России 2000
30 тур
12 ноября, воскресенье 00:00 Зенит 3:1 Ротор
1 тур
25 марта, суббота 00:00 Ротор 2:0 Зенит
Чемпионат России 1999
20 тур
14 августа, суббота 00:00 Ротор 2:2 Зенит
6 тур
9 мая, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 Ротор
Чемпионат России 1998
19 тур
1 августа, суббота 00:00 Зенит 0:1 Ротор
4 тур
18 апреля, суббота 00:00 Ротор 2:1 Зенит
Чемпионат России 1997
21 тур
2 августа, суббота 00:00 Ротор 3:0 Зенит
4 тур
5 апреля, суббота 00:00 Зенит 0:1 Ротор
Чемпионат России 1996
28 тур
21 сентября, суббота 00:00 Зенит 0:1 Ротор
11 тур
8 мая, среда 00:00 Ротор 1:0 Зенит
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 11 тур
28 июня, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 Ротор
Первый этап, 3 тур
9 апреля, четверг 00:00 Ротор 6:1 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 19 9 2 46:14 +32 66
2. ЦСКА 30 21 3 6 60:26 +34 66
3. Спартак М 30 16 7 7 49:36 +13 55
4. Торпедо М 30 14 8 8 47:32 +15 50
5. Крылья Советов 30 15 4 11 39:32 +7 49
6. Сатурн 30 13 8 9 41:37 +4 47
7. Шинник 30 13 8 9 42:37 +5 47
8. Динамо М 30 12 6 12 38:33 +5 42
9. Ротор 30 11 5 14 27:34 -7 38
10. Зенит 30 8 9 13 36:42 -6 33
11. Ростов 30 7 10 13 29:49 -20 31
12. Алания 30 8 6 16 31:42 -11 30
13. Уралан 30 6 11 13 32:42 -10 29
14. Москва 30 6 10 14 20:39 -19 28
15. Анжи 30 5 10 15 22:43 -21 25
16. Сокол 30 5 8 17 24:45 -21 23
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