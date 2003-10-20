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Спартак - ЦСКА

20.10.2003, Понедельник, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Премьер-лига, 28 тур Спартак - ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
3 тур
6 апреля, воскресенье 00:00 ЦСКА 3:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
9 ноября, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Спартак
8 тур
21 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 0:3 ЦСКА
Чемпионат России 2001
17 тур
18 июля, среда 00:00 ЦСКА 1:1 Спартак
3 тур
31 марта, суббота 00:00 Спартак 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 2000
19 тур
29 июля, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Спартак
5 тур
22 апреля, суббота 00:00 Спартак 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1999
20 тур
15 августа, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:4 Спартак
6 тур
9 мая, воскресенье 00:00 Спартак 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1998
26 тур
26 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 4:1 Спартак
11 тур
11 июня, четверг 00:00 Спартак 2:1 ЦСКА
Чемпионат России 1997
24 тур
23 августа, суббота 00:00 ЦСКА 0:0 Спартак
7 тур
23 апреля, среда 00:00 Спартак 0:0 ЦСКА
Чемпионат России 1996
24 тур
14 августа, среда 00:00 Спартак 3:1 ЦСКА
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 0:0 Спартак
Чемпионат России 1995
28 тур
14 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Спартак
13 тур
28 июня, среда 00:00 Спартак 3:1 ЦСКА
Чемпионат России 1994
20 тур
15 августа, понедельник 00:00 ЦСКА 1:1 Спартак
13 тур
18 мая, среда 00:00 Спартак 2:0 ЦСКА
Чемпионат России 1993
33 тур
24 октября, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:3 Спартак
17 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Спартак 6:0 ЦСКА
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 5 тур
4 октября, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:2 Спартак
Первый этап, 2 тур
5 сентября, суббота 00:00 Спартак 1:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 8 5 56:32 +24 59
2. Зенит 30 16 8 6 48:32 +16 56
3. Рубин 30 15 8 7 44:29 +15 53
4. Локомотив 30 15 7 8 54:33 +21 52
5. Шинник 30 12 11 7 43:34 +9 47
6. Динамо М 30 12 10 8 42:29 +13 46
7. Сатурн 30 12 9 9 40:37 +3 45
8. Торпедо М 30 11 10 9 42:38 +4 43
9. Крылья Советов 30 11 9 10 38:33 +5 42
10. Спартак М 30 10 6 14 38:48 -10 36
11. Ростов 30 8 10 12 30:42 -12 34
12. Ротор 30 9 5 16 33:44 -11 32
13. Алания 30 9 4 17 23:43 -20 31
14. Москва 30 8 5 17 25:39 -14 29
15. Уралан 30 6 10 14 23:47 -24 28
16. Черноморец Нв 30 6 6 18 30:49 -19 24
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