«Впервые в истории футбола»: клуб Второй лиги устроил совместный ужин игроков, тренеров и фанатов
Экс-тренер «Факела» Пятибратов нашел работу во Второй лиге
Источник сообщил о трех судьях РПЛ, получавших деньги от экс-директора «Чайки»
Экс-директор «Чайки» признал вину в подкупе судей: «Я думал, что это нормально»
«Впервые в истории футбола»: клуб Второй лиги устроил совместный ужин игроков, тренеров и фанатов
Экс-тренер «Факела» Пятибратов нашел работу во Второй лиге
Источник сообщил о трех судьях РПЛ, получавших деньги от экс-директора «Чайки»
Экс-директор «Чайки» признал вину в подкупе судей: «Я думал, что это нормально»
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