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Чайка
Краснодар-2
«Впервые в истории футбола»: клуб Второй лиги устроил совместный ужин игроков, тренеров и фанатов
21 января, 19:57
0
Экс-тренер «Факела» Пятибратов нашел работу во Второй лиге
15 декабря 2023, 15:41
1
Источник сообщил о трех судьях РПЛ, получавших деньги от экс-директора «Чайки»
13 декабря 2023, 15:27
2
Экс-директор «Чайки» признал вину в подкупе судей: «Я думал, что это нормально»
12 декабря 2023, 14:00
5
Семшов ушел из «Чайки»
5 декабря 2023, 08:55
3
«Впервые в истории футбола»: клуб Второй лиги устроил совместный ужин игроков, тренеров и фанатов
21 января, 19:57
0
Экс-тренер «Факела» Пятибратов нашел работу во Второй лиге
15 декабря 2023, 15:41
1
Источник сообщил о трех судьях РПЛ, получавших деньги от экс-директора «Чайки»
13 декабря 2023, 15:27
2
Экс-директор «Чайки» признал вину в подкупе судей: «Я думал, что это нормально»
12 декабря 2023, 14:00
5
Семшов ушел из «Чайки»
5 декабря 2023, 08:55
3
Писарев ответил, заметил ли он «выгорание» Карпина
25 октября 2023, 22:46
1
Писарев заявил о конфликте в «Спартаке»
25 октября 2023, 19:20
7
Писарев возглавил вторую команду «Краснодара»
11 августа 2023, 14:59
6
Тульский «Арсенал» арендовал двух нигерийцев у «Краснодара»
5 июля 2023, 12:38
1
Определились все команды, вылетевшие из Первой лиги: в их числе «Уфа»
3 июня 2023, 16:16
5
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Чайка
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Чайка
0 : 0
03.03.2024
Новосибирск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Краснодар-2
1 : 0
03.03.2024
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Чайка
0 : 0
03.03.2024
Новосибирск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Краснодар-2
1 : 0
03.03.2024
Велес

Чайка - Краснодар-2 - 30 июля 2023

Чайка
30.07.2023, воскресенье, 19:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
1 : 1
Матч завершен
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