Писарев ответил, заметил ли он «выгорание» Карпина

Писарев заявил о конфликте в «Спартаке»

Тульский «Арсенал» арендовал двух нигерийцев у «Краснодара»

Определились все команды, вылетевшие из Первой лиги: в их числе «Уфа»