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Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
Газизов объяснил закат «Уфы»
Игроки «Уфы» отказались тренироваться (Антон Смирнов)
«Уфа» и ЦСКА договорились по Карпову
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