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Уфа
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
29 февраля, 00:18
1
Газизов объяснил закат «Уфы»
28 февраля, 23:52
1
Игроки «Уфы» отказались тренироваться (Антон Смирнов)
23 февраля, 23:02
0
«Уфа» и ЦСКА договорились по Карпову
29 января, 09:50
0
Хацкевич – о главном промахе в футболе: «Поездка в сраный Волгоград, в сраную Россию»
16 января, 21:33
24
Хацкевич – о главном промахе в футболе: «Поездка в сраный Волгоград, в сраную Россию»
16 января, 21:33
24
Определен самый посещаемый клуб Восточной Европы – он из РПЛ
11 декабря 2023, 22:33
17
Помазун назвал причины пропущенных голов в матче с Кенией
17 октября 2023, 08:27
4
Итоги жеребьевки 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
29 сентября 2023, 13:59
2
Кубок для ретроматча «Спартака» и «Динамо» в Волгограде куплен в интернет-магазине: на игре будет аншлаг
26 апреля 2023, 12:49
2
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
29 февраля, 00:18
1
Газизов объяснил закат «Уфы»
28 февраля, 23:52
1
Игроки «Уфы» отказались тренироваться (Антон Смирнов)
23 февраля, 23:02
0
«Уфа» и ЦСКА договорились по Карпову
29 января, 09:50
0
Министр спорта Башкортостана отреагировал на предложение игрокам «Уфы» оплатить сбор
7 января, 13:32
3
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Ротор
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
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0 : 1
03.03.2024
Уфа
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Ротор
0 : 1
03.03.2024
Уфа
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Ротор
0 : 1
03.03.2024
Уфа

Ротор - Уфа - 30 июля 2023

Ротор
30.07.2023, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
1 : 1
Матч завершен
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Уфа
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Стадион:
Волгоград Арена
Россия
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