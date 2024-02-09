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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Гамбург - Ганновер-96
Гамбург - Ганновер-96: обзор матча 09 февраля 2024
Гамбург
09.02.2024, пятница, 20:30
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
3 : 4
Завершен
Ганновер-96
24'
Л. Бенеш
47'
Д. Хаджикадунич
86'
Р. Глатцель
11'
Н. Тресольди
21'
Г. Рамуш (АГ)
32'
Л. Шауб
90+8'
С. Эрнст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гамбург - Ганновер-96
90'
+18
Желтая карточка
С. Тойхерт
Вторая желтая
Д. Хаджикадунич
90'
+16
90'
+15
Замена
М. Кристиансен
️️️️
С. Эрнст
90'
+14
Замена
J. BÃ¶rner
️️️️
С. Муроя
Замена
Р. Кенигсдорффер
️️️️
И. ван дер Бремпт
90'
+13
90'
+8
ГОЛ! 3:4!
С. Эрнст
Пас отдал
С. Муроя
Замена
А. Немет
️️️️
Р. Глатцель
90'
+4
Замена
Л. Рейс
️️️️
Ж. Домпе
90'
+4
90'
+3
Замена
С. Тойхерт
️️️️
Н. Тресольди
90'
+2
Желтая карточка
Х. Нильсен
Красная карточка
Л. Бенеш
88'
ГОЛ! 3:3!
Р. Глатцель
Пас отдал
Л. Бенеш
86'
83'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Л. Шауб
Желтая карточка
Д. Хаджикадунич
78'
ГОЛ! 2:3!
Д. Хаджикадунич
Пас отдал
М. Мухайм
47'
Замена
Д. Хаджикадунич
️️️️
С. Амбросиус
46'
32'
ГОЛ! 1:3!
Л. Шауб
ГОЛ! 1:2!
Л. Бенеш
Пас отдал
М. Мухайм
24'
21'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Г. Рамуш
11'
ГОЛ! 0:1!
Н. Тресольди
Пас отдал
E. Leopold
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
31
Матео Рааб
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
28
Йонас Мефферт
(К)
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
(К)
ВР
5
Фил Нойман
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
2
Сеи Муроя
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Enzo Leopold
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
15
Себастьян Эрнст
ЦП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
7
Николо Тресольди
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
15
Людовит Рейс
ЦП
10
Ансси Сухонен
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
90
Андраш Немет
ЦФ
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
29
Kolja Oudenne
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
4-3-1-2
31
Рааб
28
Мухайм
5
Рамуш
5
Амбросиус
20
ван дер Бремпт
10
Ферай
28
Мефферт
8
Бенеш
91
Домпе
19
Глатцель
18
Джатта
4-1-3-2
20
Цилер
2
Муроя
5
Нойман
26
Арри-Мби
23
Дем
6
Кунце
8
21
Шауб
15
Эрнст
7
Тресольди
7
Нильсен
5
Амбросиус
6
Хаджикадунич
6
Хаджикадунич
5
Амбросиус
91
Домпе
15
Рейс
15
Рейс
91
Домпе
20
ван дер Бремпт
11
Кенигсдорффер
11
Кенигсдорффер
20
ван дер Бремпт
19
Глатцель
90
Немет
90
Немет
19
Глатцель
2
Муроя
31
31
2
Муроя
15
Эрнст
13
Кристиансен
13
Кристиансен
15
Эрнст
21
Шауб
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
21
Шауб
7
Тресольди
36
Тойхерт
36
Тойхерт
7
Тресольди
Остались в запасе
Гамбург
Ганновер-96
1
Даниэль Фернандес
ВР
5
Мориц Хейер
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
10
Ансси Сухонен
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Тим Вальтер
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
26
Antonio Foti
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
29
Kolja Oudenne
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
1
Даниэль Фернандес
ВР
5
Мориц Хейер
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
10
Ансси Сухонен
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Остались в запасе
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
26
Antonio Foti
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
29
Kolja Oudenne
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Гамбург - Ганновер-96
1
2
2
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
7
Нарушения
13
14
Офсайды
0
1
Количество передач
454
316
Сейвы
1
0
Точность передач %
79
69
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Информация о матче
Главный судья:
Серен Шторкс
(Фелен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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