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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Герта - Гамбург
Герта - Гамбург: обзор матча 03 февраля 2024
Герта
03.02.2024, суббота, 22:30
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Гамбург
62'
Х. Табакович
57'
М. Мухайм
83'
Л. Рейс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Гамбург
90'
+4
Замена
Л. Пореба
️️️️
И. Ферай
90'
+4
Замена
А. Сухонен
️️️️
Ж. Домпе
83'
ГОЛ! 1:2!
Л. Рейс
Пас отдал
И. Ферай
80'
Замена
Р. Кенигсдорффер
️️️️
Б. Джатта
80'
Замена
Л. Рейс
️️️️
Л. Бенеш
77'
Замена
Р. Глатцель
️️️️
А. Немет
Желтая карточка
Т. Ляйстнер
72'
Замена
С. Превляк
️️️️
Ф. Нидерлехнер
70'
Желтая карточка
А. Бухалакис
69'
63'
Желтая карточка
М. Мухайм
ГОЛ! 1:1!
Х. Табакович
62'
Замена
Ф. Резе
️️️️
П. Дардаи
61'
Замена
Д. Шерхант
️️️️
М. Винклер
60'
57'
ГОЛ! 0:1!
М. Мухайм
Пас отдал
Ж. Домпе
45'
+2
Желтая карточка
И. Ферай
Желтая карточка
М. Кемпф
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
(К)
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
10
Мартен Винклер
ПВ
9
Харис Табакович
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
28
Йонас Мефферт
(К)
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
23
Bradley Ibrahim
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Гамбург
31
Матео Рааб
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
15
Людовит Рейс
ЦП
10
Ансси Сухонен
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
4-1-2-3
1
Эрнст
3
Кенни
37
Ляйстнер
2
Кемпф
33
Карбовник
41
Бухалакис
25
Баркок
10
Винклер
7
Нидерлехнер
10
Дардаи
9
Табакович
4-3-1-2
1
Фернандес
20
ван дер Бремпт
5
Рамуш
5
Амбросиус
28
Мухайм
10
Ферай
28
Мефферт
8
Бенеш
91
Домпе
18
Джатта
90
Немет
10
Дардаи
11
Резе
11
Резе
10
Дардаи
10
Винклер
7
Шерхант
7
Шерхант
10
Винклер
7
Нидерлехнер
14
Превляк
14
Превляк
7
Нидерлехнер
10
Ферай
8
Пореба
8
Пореба
10
Ферай
8
Бенеш
15
Рейс
15
Рейс
8
Бенеш
91
Домпе
10
Сухонен
10
Сухонен
91
Домпе
18
Джатта
11
Кенигсдорффер
11
Кенигсдорффер
18
Джатта
90
Немет
19
Глатцель
19
Глатцель
90
Немет
Остались в запасе
Герта
Гамбург
35
Мариус Герсбек
ВР
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
23
Bradley Ibrahim
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
Главный тренер
Паль Дардаи
31
Матео Рааб
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Тим Вальтер
Остались в запасе
35
Мариус Герсбек
ВР
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
23
Bradley Ibrahim
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Тим Вальтер
Статистика матча Герта - Гамбург
3
2
Всего ударов по воротам
4
9
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
9
Офсайды
1
2
Количество передач
211
370
Сейвы
2
1
Точность передач %
75
89
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Шлагер
(Нидербюль)
Стадион:
Олимпиаштадион
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