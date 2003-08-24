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ЦСКА - Крылья Советов

24.08.2003, Воскресенье, 00:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Россия. Премьер-лига, 22 тур ЦСКА - Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
11 тур
31 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
18 тур
3 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
15 тур
17 июля, среда 00:00 ЦСКА 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 2001
16 тур
11 июля, среда 00:00 Крылья Советов 0:0 ЦСКА
2 тур
17 марта, суббота 00:00 ЦСКА 0:3 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
17 тур
15 июля, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Крылья Советов
3 тур
8 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 2:0 ЦСКА
Чемпионат России 1999
30 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Крылья Советов 1:1 ЦСКА
1 тур
3 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
23 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
8 тур
16 мая, суббота 00:00 ЦСКА 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
29 тур
27 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Крылья Советов
12 тур
31 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1996
23 тур
17 августа, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Крылья Советов
6 тур
6 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1995
19 тур
5 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 ЦСКА
10 тур
10 июня, суббота 00:00 ЦСКА 4:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
21 тур
27 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 ЦСКА
14 тур
26 мая, четверг 00:00 ЦСКА 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
36 тур
10 ноября, среда 00:00 Крылья Советов 2:0 ЦСКА
1 тур
8 марта, понедельник 00:00 ЦСКА 4:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 8 5 56:32 +24 59
2. Зенит 30 16 8 6 48:32 +16 56
3. Рубин 30 15 8 7 44:29 +15 53
4. Локомотив 30 15 7 8 54:33 +21 52
5. Шинник 30 12 11 7 43:34 +9 47
6. Динамо М 30 12 10 8 42:29 +13 46
7. Сатурн 30 12 9 9 40:37 +3 45
8. Торпедо М 30 11 10 9 42:38 +4 43
9. Крылья Советов 30 11 9 10 38:33 +5 42
10. Спартак М 30 10 6 14 38:48 -10 36
11. Ростов 30 8 10 12 30:42 -12 34
12. Ротор 30 9 5 16 33:44 -11 32
13. Алания 30 9 4 17 23:43 -20 31
14. Москва 30 8 5 17 25:39 -14 29
15. Уралан 30 6 10 14 23:47 -24 28
16. Черноморец Нв 30 6 6 18 30:49 -19 24
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