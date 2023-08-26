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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Ганновер-96 - Гамбург
Ганновер-96 - Гамбург: обзор матча 26 августа 2023
Ганновер-96
26.08.2023, суббота, 21:30
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Гамбург
70'
Б. Джатта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганновер-96 - Гамбург
90'
+5
Замена
А. Немет
️️️️
Р. Глатцель
83'
Желтая карточка
Б. Джатта
81'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Р. Кенигсдорффер
Замена
Х. Нильсен
️️️️
Ф. Кунце
76'
74'
Желтая карточка
Д. Хаджикадунич
Замена
С. Эрнст
️️️️
E. Leopold
71'
70'
ГОЛ! 0:1!
Б. Джатта
Пас отдал
Л. Рейс
60'
Замена
С. Амбросиус
️️️️
Ж. Домпе
53'
Красная карточка
Г. Рамуш
Желтая карточка
E. Leopold
43'
26'
Желтая карточка
Й. Мефферт
13'
Желтая карточка
М. Мухайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
21
Луис Шауб
ЦП
8
Enzo Leopold
ЦП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
7
Николо Тресольди
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
15
Людовит Рейс
ЦП
28
Йонас Мефферт
ЦП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
2
Сеи Муроя
ПЗ
14
Monju Momuluh
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
15
Себастьян Эрнст
ЦП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
29
Kolja Oudenne
ЦФ
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
Гамбург
31
Матео Рааб
ВР
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
5
Элайджа Кран
ОП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
5
Стефан Амбросиус
ЦФ
90
Андраш Немет
ЦФ
3-3-2-2
20
Цилер
17
Кен
5
Нойман
26
Арри-Мби
23
Хальстенберг
6
Кунце
23
Дем
21
Шауб
8
7
Тресольди
36
Тойхерт
4-2-2-2
1
Фернандес
5
Рамуш
20
ван дер Бремпт
6
Хаджикадунич
28
Мухайм
15
Рейс
28
Мефферт
11
Кенигсдорффер
91
Домпе
19
Глатцель
18
Джатта
8
15
Эрнст
15
Эрнст
8
6
Кунце
7
Нильсен
7
Нильсен
6
Кунце
11
Кенигсдорффер
21
Озтюнали
21
Озтюнали
11
Кенигсдорффер
91
Домпе
5
Амбросиус
5
Амбросиус
91
Домпе
19
Глатцель
90
Немет
90
Немет
19
Глатцель
Остались в запасе
Ганновер-96
Гамбург
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
2
Сеи Муроя
ПЗ
14
Monju Momuluh
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
29
Kolja Oudenne
ЦФ
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
31
Матео Рааб
ВР
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
5
Элайджа Кран
ОП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
Главный тренер
Тим Вальтер
Остались в запасе
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
2
Сеи Муроя
ПЗ
14
Monju Momuluh
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
29
Kolja Oudenne
ЦФ
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
5
Элайджа Кран
ОП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Тим Вальтер
Статистика матча Ганновер-96 - Гамбург
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
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