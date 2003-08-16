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Алания - Крылья Советов

16.08.2003, Суббота, 00:00 мск Владикавказ, стадион Спартак Россия. Премьер-лига, 21 тур Алания - Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
10 тур
25 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:0 Алания
Россия. Премьер-лига 2002
25 тур
28 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Алания
2 тур
12 марта, вторник 00:00 Алания 1:4 Крылья Советов
Чемпионат России 2001
18 тур
22 июля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Алания
4 тур
7 апреля, суббота 00:00 Алания 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
29 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Алания
15 тур
27 июня, вторник 00:00 Алания 4:3 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
25 тур
25 сентября, суббота 00:00 Алания 1:1 Крылья Советов
11 тур
19 июня, суббота 00:00 Крылья Советов 0:3 Алания
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Алания 5:0 Крылья Советов
2 тур
4 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 2:2 Алания
Чемпионат России 1997
21 тур
2 августа, суббота 00:00 Алания 1:1 Крылья Советов
4 тур
5 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:3 Алания
Чемпионат России 1996
18 тур
24 июля, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Алания
1 тур
2 марта, суббота 00:00 Алания 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1995
23 тур
30 августа, среда 00:00 Алания 1:1 Крылья Советов
13 тур
28 июня, среда 00:00 Крылья Советов 0:1 Алания
Чемпионат России 1994
23 тур
11 сентября, воскресенье 00:00 Алания 0:0 Крылья Советов
13 тур
18 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Алания
Чемпионат России 1993
21 тур
20 июля, вторник 00:00 Крылья Советов 1:1 Алания
5 тур
3 апреля, суббота 00:00 Алания 2:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 8 5 56:32 +24 59
2. Зенит 30 16 8 6 48:32 +16 56
3. Рубин 30 15 8 7 44:29 +15 53
4. Локомотив 30 15 7 8 54:33 +21 52
5. Шинник 30 12 11 7 43:34 +9 47
6. Динамо М 30 12 10 8 42:29 +13 46
7. Сатурн 30 12 9 9 40:37 +3 45
8. Торпедо М 30 11 10 9 42:38 +4 43
9. Крылья Советов 30 11 9 10 38:33 +5 42
10. Спартак М 30 10 6 14 38:48 -10 36
11. Ростов 30 8 10 12 30:42 -12 34
12. Ротор 30 9 5 16 33:44 -11 32
13. Алания 30 9 4 17 23:43 -20 31
14. Москва 30 8 5 17 25:39 -14 29
15. Уралан 30 6 10 14 23:47 -24 28
16. Черноморец Нв 30 6 6 18 30:49 -19 24
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