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ЦСКА - Алания

09.08.2003, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Россия. Премьер-лига, 20 тур ЦСКА - Алания
Россия. Премьер-лига 2003
9 тур
18 мая, воскресенье 00:00 Алания 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
28 тур
2 ноября, суббота 00:00 Алания 0:1 ЦСКА
5 тур
30 марта, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Алания
Чемпионат России 2001
20 тур
4 августа, суббота 00:00 Алания 0:0 ЦСКА
6 тур
18 апреля, среда 00:00 ЦСКА 3:0 Алания
Чемпионат России 2000
26 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Алания 2:1 ЦСКА
12 тур
13 июня, вторник 00:00 ЦСКА 0:1 Алания
Чемпионат России 1999
16 тур
14 июля, среда 00:00 ЦСКА 4:1 Алания
2 тур
11 апреля, воскресенье 00:00 Алания 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 1998
21 тур
15 августа, суббота 00:00 Алания 0:1 ЦСКА
6 тур
2 мая, суббота 00:00 ЦСКА 0:0 Алания
Чемпионат России 1997
19 тур
23 июля, среда 00:00 Алания 3:0 ЦСКА
2 тур
22 марта, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Алания
Чемпионат России 1996
31 тур
12 октября, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Алания
14 тур
3 июля, среда 00:00 Алания 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 1995
29 тур
21 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Алания
3 тур
4 июля, вторник 00:00 Алания 2:1 ЦСКА
Чемпионат России 1994
26 тур
2 октября, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:0 Алания
6 тур
9 апреля, суббота 00:00 Алания 2:1 ЦСКА
Чемпионат России 1993
27 тур
11 сентября, суббота 00:00 Алания 2:0 ЦСКА
11 тур
13 мая, четверг 00:00 ЦСКА 4:0 Алания
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 19 тур
9 августа, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:4 Алания
Первый этап, 1 тур
28 марта, суббота 23:00 Алания 2:0 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 8 5 56:32 +24 59
2. Зенит 30 16 8 6 48:32 +16 56
3. Рубин 30 15 8 7 44:29 +15 53
4. Локомотив 30 15 7 8 54:33 +21 52
5. Шинник 30 12 11 7 43:34 +9 47
6. Динамо М 30 12 10 8 42:29 +13 46
7. Сатурн 30 12 9 9 40:37 +3 45
8. Торпедо М 30 11 10 9 42:38 +4 43
9. Крылья Советов 30 11 9 10 38:33 +5 42
10. Спартак М 30 10 6 14 38:48 -10 36
11. Ростов 30 8 10 12 30:42 -12 34
12. Ротор 30 9 5 16 33:44 -11 32
13. Алания 30 9 4 17 23:43 -20 31
14. Москва 30 8 5 17 25:39 -14 29
15. Уралан 30 6 10 14 23:47 -24 28
16. Черноморец Нв 30 6 6 18 30:49 -19 24
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