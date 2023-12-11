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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пуща - Видзев
Пуща - Видзев: обзор матча 11 декабря 2023
Пуща
11.12.2023, понедельник, 21:00
Польша. Экстракласа, 18 тур
1 : 0
Завершен
Видзев
61'
А. Крачун (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пуща - Видзев
Желтая карточка
R. Yakuba
90'
+3
Замена
Ł. Sołowiej
️️️️
M. Walski
90'
+1
Замена
K. Cichoń
️️️️
A. Siemaszko
90'
+1
88'
Замена
D. Kun
️️️️
F. Álvarez
Желтая карточка
А. Крачун
85'
Замена
J. Serafin
️️️️
W. Hajda
83'
82'
Замена
А. Цыганик
️️️️
P. Zieliński
81'
Желтая карточка
D. Tkacz
Замена
M. Cholewiak
️️️️
H. Tomalski
77'
Желтая карточка
P. Mroziński
74'
64'
Замена
E. Terpiłowski
️️️️
F. Nunes
64'
Замена
D. Tkacz
️️️️
A. Klimek
64'
Замена
И. Рондич
️️️️
B. Pawlowski
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Крачун
61'
56'
Желтая карточка
J. Fernández
51'
Желтая карточка
P. Zieliński
7'
Желтая карточка
M. Żyro
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пуща
48
Oliwier Zych
ВР
17
Jakub Bartosz
ЦЗ
22
Артур Крачун
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
16
Michał Walski
ЦП
25
Kamil Zapolnik
ЦП
9
Artur Siemaszko
ЦП
70
Wojciech Hajda
(К)
ЦП
10
Hubert Tomalski
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Видзев
23
Генрих Раваш
ВР
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
10
Fran Álvarez
ЦП
25
M. Hanousek
(К)
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
92
Fábio Nunes
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
22
J. Sanchez
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Пуща
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
4
Tomasz Wojcinowicz
ЦЗ
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
93
Bartłomiej Poczobut
ЦП
14
Jakub Serafin
ЦП
44
Kacper Cichoń
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
9
M. Mesanovic
ЦФ
Видзев
1
Jakub Szymański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
13
Ernest Terpiłowski
ЦП
80
Filip Przybulek
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
14
Dominik Kun
ЦП
88
Ignacy Dawid
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
3-2-4-1
48
3
8
5
22
Крачун
17
16
9
70
25
10
3-4-3
23
Раваш
23
4
2
25
7
19
10
22
15
92
16
27
27
16
10
11
11
10
70
14
14
70
9
44
44
9
92
13
13
92
7
19
19
7
10
14
14
10
19
15
Рондич
15
Рондич
19
23
14
Цыганик
14
Цыганик
23
Остались в запасе
Пуща
Видзев
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
4
Tomasz Wojcinowicz
ЦЗ
93
Bartłomiej Poczobut
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
9
M. Mesanovic
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
1
Jakub Szymański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
80
Filip Przybulek
ЦП
88
Ignacy Dawid
ЦП
Главный тренер
Януш Недзвидц
Остались в запасе
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
4
Tomasz Wojcinowicz
ЦЗ
93
Bartłomiej Poczobut
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
9
M. Mesanovic
ЦФ
Остались в запасе
1
Jakub Szymański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
80
Filip Przybulek
ЦП
88
Ignacy Dawid
ЦП
Главный тренер
Томаш Тулач
Главный тренер
Януш Недзвидц
Статистика матча Пуща - Видзев
3
4
Всего ударов по воротам
5
3
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
5
8
Офсайды
1
1
Количество передач
119
240
Сейвы
0
2
Точность передач %
63
82
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
2
2
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 11 тур
Видзев
0 : 0
16.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
Stadion Miejski w Niepolomicach, Niepolomice
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