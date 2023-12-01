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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Варта - Ягеллония
Варта - Ягеллония: обзор матча 01 декабря 2023
Варта
01.12.2023, пятница, 20:00
Польша. Экстракласа, 17 тур
1 : 2
Завершен
Ягеллония
32'
M. Żurawski
1'
К. Хансен
66'
J. Naranjo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Варта - Ягеллония
Вторая желтая
F. Borowski
71'
Замена
С. Савич
️️️️
T. Prikryl
68'
Замена
J. Kiełb
️️️️
М. Луиш
68'
Замена
M. Eppel
️️️️
Д. Визингер
68'
Замена
W. Pleśnierowicz
️️️️
D. Stavropoulos
68'
Замена
Н. Мяенпя
️️️️
M. Żurawski
68'
66'
ГОЛ! 1:2!
J. Naranjo
65'
Замена
T. Kupisz
️️️️
Д. Марчук
Желтая карточка
F. Borowski
49'
Желтая карточка
Д. Визингер
47'
44'
Желтая карточка
А. Дигес
ГОЛ! 1:1!
M. Żurawski
32'
Желтая карточка
М. Луиш
23'
Желтая карточка
K. Matuszewski
19'
1'
ГОЛ! 0:1!
К. Хансен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Варта
1
Adrian Lis
ВР
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
21
Mateusz Kupczak
(К)
ЦЗ
15
Богдан Цыру
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
47
Tomas Prikryl
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
7
Каетан Шмит
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
6
Maciej Żurawski
ЦФ
28
Filip Borowski
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
Ягеллония
33
Zlatan Alomerović
ВР
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
20
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
28
José Naranjo
ЦП
6
Тарас Романчук
ЦП
18
Нене
ЦП
11
Доминик Марчук
ЦП
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
11
Хесус Имас
ЦФ
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Варта
1
Jedrzej Grobelny
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
34
Wiktor Pleśnierowicz
ЦЗ
8
Ниило Мяенпя
ОП
3
Jakub Kiełb
ЦП
15
Michał Kopczyński
ЦП
27
M. Eppel
ЦФ
77
Стефан Савич
ЦФ
97
Wiktor Kaminski
ЦФ
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
21
Krzysztof Toporkiewicz
ЦП
38
Damian Wojdakowski
ЦП
98
Vinícius Matheus
ЦФ
18
Tomasz Kupisz
ЦФ
4-2-4
1
4
15
Цыру
11
21
47
90
Луиш
7
Шмит
28
6
29
Визингер
3-4-3
33
61
Сачек
20
72
Скшипчак
6
Романчук
18
Нене
11
Марчук
28
26
Дигес
11
Имас
99
Хансен
4
34
34
4
6
8
Мяенпя
8
Мяенпя
6
90
Луиш
3
3
90
Луиш
29
Визингер
27
27
29
Визингер
47
77
Савич
77
Савич
47
11
Марчук
18
18
11
Марчук
Остались в запасе
Варта
Ягеллония
1
Jedrzej Grobelny
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
15
Michał Kopczyński
ЦП
97
Wiktor Kaminski
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
50
Славомир Абрамович
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
21
Krzysztof Toporkiewicz
ЦП
38
Damian Wojdakowski
ЦП
98
Vinícius Matheus
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
1
Jedrzej Grobelny
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
15
Michał Kopczyński
ЦП
97
Wiktor Kaminski
ЦФ
Остались в запасе
50
Славомир Абрамович
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
21
Krzysztof Toporkiewicz
ЦП
38
Damian Wojdakowski
ЦП
98
Vinícius Matheus
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Варта - Ягеллония
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Варта
Польша. Экстракласа, 34 тур
Ягеллония
3 : 0
25.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 33 тур
Варта
0 : 1
19.05.2024
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
1 : 0
12.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 31 тур
Варта
2 : 1
05.05.2024
Видзев
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пяст
2 : 0
26.04.2024
Варта
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Информация о матче
Главный судья:
Karol Arys, Poland
Стадион:
Stadion Warty Poznan, Poznan
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