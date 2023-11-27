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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Радомяк - Шленск
Радомяк - Шленск: обзор матча 27 ноября 2023
Радомяк
27.11.2023, понедельник, 21:00
Польша. Экстракласа, 16 тур
0 : 1
Завершен
Шленск
55'
Э. Экспозито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радомяк - Шленск
Замена
K. Okoniewski
️️️️
R. Wolski
90'
+3
90'
+2
Замена
A. Paluszek
️️️️
P. Pokorný
83'
Замена
P. Szwedzik
️️️️
P. Samiec-Talar
Замена
D. Jakubik
️️️️
J. Grzesik
82'
Замена
Ф. Кастаньеда
️️️️
L. Rocha
82'
80'
Желтая карточка
P. Samiec-Talar
73'
Замена
M. Rzuchowski
️️️️
P. Olsen
Замена
Л. Семеду
️️️️
L.
67'
Замена
E. Semedo
️️️️
C. Donis
67'
55'
ГОЛ! 0:1!
Э. Экспозито
Желтая карточка
R. Rossi
48'
Желтая карточка
L.
37'
25'
Желтая карточка
А. Петков
Пенальти не реализован!
P. Henrique
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радомяк
22
Альберт Посиадала
ВР
16
Mateusz Cichocki
ЦЗ
29
Raphael Rossi
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
13
Jan Grzesik
ЦП
8
Luizao
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
27
Rafał Wolski
ЦП
9
Pedro Henrique
ЦФ
9
Leândro
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
5
Алекс Петков
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
33
Patrick Olsen
ЦП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
10
Эрик Экспозито
(К)
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Радомяк
12
Кшиштоф Баковски
ВР
75
Майк Сестор
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
11
Daniel Pik
ЦП
37
Mikolaj Molendowski
ЦП
7
Лисандру Семеду
ПВ
70
Edi Semedo
ЦФ
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
Шленск
1
Каспер Треловски
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
14
Michal Wróblewski
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
22
Michał Rzuchowski
ЦП
15
Martin Konczkowski
ЦФ
21
Patryk Szwedzik
ЦФ
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
3-4-3
22
Посиадала
16
29
33
13
77
27
8
45
9
9
3-2-5
12
22
Жуковски
33
5
Петков
33
7
10
Экспозито
77
44
3
17
13
14
14
13
9
7
Семеду
7
Семеду
9
77
70
70
77
45
32
Кастаньеда
32
Кастаньеда
45
27
29
29
27
3
3
3
3
33
22
22
33
7
21
21
7
Остались в запасе
Радомяк
Шленск
12
Кшиштоф Баковски
ВР
75
Майк Сестор
ВР
11
Daniel Pik
ЦП
37
Mikolaj Molendowski
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
1
Каспер Треловски
ВР
14
Michal Wróblewski
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
15
Martin Konczkowski
ЦФ
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
12
Кшиштоф Баковски
ВР
75
Майк Сестор
ВР
11
Daniel Pik
ЦП
37
Mikolaj Molendowski
ЦП
Остались в запасе
1
Каспер Треловски
ВР
14
Michal Wróblewski
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
15
Martin Konczkowski
ЦФ
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Радомяк - Шленск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
- : -
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 11 тур
Мотор Люблин
3 : 2
17.10.2026
Шленск
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Lasyk, Poland
Стадион:
им. братьев Чахорув
Новости команд
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