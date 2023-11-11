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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Корона - Ягеллония
Корона - Ягеллония: обзор матча 11 ноября 2023
Корона
11.11.2023, суббота, 22:00
Польша. Экстракласа, 15 тур
2 : 2
Завершен
Ягеллония
45+4'
N. (П)
67'
M. Remacle
56'
Х. Имас
81'
J. Lewicki
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Корона - Ягеллония
Желтая карточка
Д. Затор
85'
85'
Желтая карточка
J. Lewicki
81'
ГОЛ! 2:2!
J. Lewicki
Пас отдал
Т. Романчук
Замена
R. Deaconu
️️️️
M. Remacle
79'
77'
Замена
J. Lewicki
️️️️
К. Хансен
Замена
A. Dalmau
️️️️
Е. Шикавка
71'
Замена
D. Takac
️️️️
N.
71'
ГОЛ! 2:1!
M. Remacle
Пас отдал
N.
67'
66'
Замена
T. Kupisz
️️️️
Д. Марчук
Замена
M. Czyżycki
️️️️
J. Podgórski
63'
Замена
J. Konstantyn
️️️️
D. Błanik
63'
56'
ГОЛ! 1:1!
Х. Имас
Пас отдал
А. Дигес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
N.
45'
+4
Желтая карточка
N.
45'
+3
45'
+3
Желтая карточка
Нене
45'
+3
Желтая карточка
М. Сачек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
44
Доминик Затор
ЦЗ
6
Jacek Podgórski
ЦЗ
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
9
Евгений Шикавка
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
18
Yoav Hofmeister
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
10
Nono
ЦФ
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Ягеллония
33
Zlatan Alomerović
ВР
20
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
11
Доминик Марчук
ЦП
6
Тарас Романчук
ЦП
18
Нене
ЦП
28
José Naranjo
ЦП
11
Хесус Имас
ЦФ
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Корона
1
Konrad Forenc
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
98
Mateusz Czyżycki
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
70
Ronaldo Deaconu
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
17
D. Takac
ЦФ
5
Marius Briceag
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
38
Damian Wojdakowski
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
98
Vinícius Matheus
ЦФ
18
Tomasz Kupisz
ЦФ
4-4-2
1
Деконски
44
Затор
6
66
28
Годиньо
9
Шикавка
18
7
8
4
10
3-4-3
33
61
Сачек
72
Скшипчак
20
6
Романчук
18
Нене
28
11
Марчук
26
Дигес
99
Хансен
11
Имас
6
98
98
6
8
70
70
8
7
19
19
7
10
17
17
10
9
Шикавка
9
9
9
Шикавка
99
Хансен
36
36
99
Хансен
11
Марчук
18
18
11
Марчук
Остались в запасе
Корона
Ягеллония
1
Konrad Forenc
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
5
Marius Briceag
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
50
Славомир Абрамович
ВР
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
38
Damian Wojdakowski
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
98
Vinícius Matheus
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
1
Konrad Forenc
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
5
Marius Briceag
ЦФ
Остались в запасе
50
Славомир Абрамович
ВР
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
38
Damian Wojdakowski
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
98
Vinícius Matheus
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Корона - Ягеллония
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Информация о матче
Главный судья:
Karol Arys, Poland
Стадион:
Suzuki Arena, Kielce
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