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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Погонь - Ягеллония
Погонь - Ягеллония: обзор матча 28 октября 2023
Погонь
28.10.2023, суббота, 16:00
Польша. Экстракласа, 13 тур
2 : 1
Завершен
Ягеллония
44'
Э. Кулурис
48'
К. Гросицки (П)
35'
M. Malec (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Погонь - Ягеллония
90'
+8
Желтая карточка
Нене
Желтая карточка
K. Smolinski
90'
+7
90'
+4
Замена
B. Nastic
️️️️
B. Wdowik
90'
+4
Замена
P. Olszewski
️️️️
М. Сачек
Замена
K. Smolinski
️️️️
К. Гросицки
90'
+1
84'
Замена
T. Kupisz
️️️️
J. Naranjo
84'
Замена
J. Lewicki
️️️️
Д. Марчук
Замена
L. Borges
️️️️
Л. Кутрис
82'
Замена
M. Fornalczyk
️️️️
В. Бичахчян
78'
Замена
Л. Захович
️️️️
Э. Кулурис
77'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Гросицки
48'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кулурис
Пас отдал
К. Гросицки
44'
Желтая карточка
R. Kurzawa
37'
35'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
M. Malec
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
44
Mariusz Malec
ЦФ
23
Benedikt Zech
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Ягеллония
33
Zlatan Alomerović
ВР
20
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
14
Jarosław Kubicki
ЦП
11
Доминик Марчук
ЦП
6
Тарас Романчук
ЦП
18
Нене
ЦП
28
José Naranjo
ЦП
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Погонь
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
28
Adrian Przyborek
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
90
Лука Захович
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
38
Damian Wojdakowski
ЦП
98
Vinícius Matheus
ЦФ
18
Tomasz Kupisz
ЦФ
51
Alan Rybak
ЦФ
2-5-3
77
Кожокару
33
Кутрис
28
Вальквист
11
Гросицки
16
8
6
Ульвестад
21
Бичахчян
23
44
9
Кулурис
3-5-2
33
61
Сачек
72
Скшипчак
20
14
6
Романчук
18
Нене
28
11
Марчук
26
Дигес
99
Хансен
9
Кулурис
90
Захович
90
Захович
9
Кулурис
33
Кутрис
4
4
33
Кутрис
21
Бичахчян
7
7
21
Бичахчян
11
Гросицки
61
61
11
Гросицки
61
Сачек
19
19
61
Сачек
11
Марчук
36
36
11
Марчук
20
15
15
20
28
18
18
28
Остались в запасе
Погонь
Ягеллония
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
28
Adrian Przyborek
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
50
Славомир Абрамович
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
38
Damian Wojdakowski
ЦП
98
Vinícius Matheus
ЦФ
51
Alan Rybak
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
28
Adrian Przyborek
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
Остались в запасе
50
Славомир Абрамович
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
38
Damian Wojdakowski
ЦП
98
Vinícius Matheus
ЦФ
51
Alan Rybak
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Погонь - Ягеллония
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Lasyk, Poland
Стадион:
Florian-Krygier-Stadion, Szczecin
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