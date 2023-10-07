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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Видзев - Сталь
Видзев - Сталь: обзор матча 07 октября 2023
Видзев
07.10.2023, суббота, 16:00
Польша. Экстракласа, 11 тур
1 : 0
Завершен
Сталь
73'
А. Цыганик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Видзев - Сталь
Замена
L. da Silva
️️️️
B. Pawlowski
88'
84'
Замена
R. Santos
️️️️
М. Гилламьер
84'
Замена
Ł. Wolsztyński
️️️️
K. Hinokio
80'
Замена
K. Wołkowicz
️️️️
K. Getinger
Замена
A. Klimek
️️️️
D. Tkacz
78'
ГОЛ! 1:0!
А. Цыганик
73'
72'
Замена
K. Meriluoto
️️️️
И. Шкурин
72'
Замена
Ł. Gerstenstein
️️️️
M. Matras
Замена
Ю. Шеху
️️️️
С. Керк
46'
42'
Желтая карточка
M. Trąbka
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Видзев
23
Генрих Раваш
ВР
11
Mato Milos
ЦЗ
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
25
M. Hanousek
ЦП
14
Dominik Kun
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Сталь
5
Marco Ehmann
ЦЗ
21
Mateusz Matras
ЦЗ
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
12
Mateusz Stępień
ЦП
19
Michał Trąbka
ЦП
23
Krystian Getinger
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
10
Maciej Domański
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Видзев
33
Jan Krzywański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
7
Antoni Klimek
ЦП
13
Ernest Terpiłowski
ЦП
88
Ignacy Dawid
ЦП
80
Filip Przybulek
ЦП
15
Luís da Silva
ЦФ
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
6
Leândro
ЦЗ
66
Алвис Яунземс
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
29
Jakub Rozwadowski
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
3-5-1-1
23
Раваш
11
4
2
15
Рондич
37
Керк
25
14
19
19
14
Цыганик
3-1-4-3
5
21
3
Эсселинк
6
Гилламьер
19
23
8
12
10
17
Шкурин
77
Кочальски
37
Керк
6
Шеху
6
Шеху
37
Керк
19
7
7
19
19
15
15
19
6
Гилламьер
22
22
6
Гилламьер
21
6
6
21
8
25
25
8
23
11
11
23
17
Шкурин
9
9
17
Шкурин
Остались в запасе
Видзев
Сталь
33
Jan Krzywański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
13
Ernest Terpiłowski
ЦП
88
Ignacy Dawid
ЦП
80
Filip Przybulek
ЦП
Главный тренер
Януш Недзвидц
13
Konrad Jałocha
ВР
6
Leândro
ЦЗ
66
Алвис Яунземс
ЦП
29
Jakub Rozwadowski
ЦП
Главный тренер
Камил Киерес
Остались в запасе
33
Jan Krzywański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
13
Ernest Terpiłowski
ЦП
88
Ignacy Dawid
ЦП
80
Filip Przybulek
ЦП
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
6
Leândro
ЦЗ
66
Алвис Яунземс
ЦП
29
Jakub Rozwadowski
ЦП
Главный тренер
Януш Недзвидц
Главный тренер
Камил Киерес
Статистика матча Видзев - Сталь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 11 тур
Видзев
0 : 0
16.10.2026
Висла
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
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