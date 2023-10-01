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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ракув - Радомяк
Ракув - Радомяк: обзор матча 01 октября 2023
Ракув
01.10.2023, воскресенье, 16:00
Польша. Экстракласа, 10 тур
3 : 0
Завершен
Радомяк
3'
Б. Раковитан
61'
Б. Раковитан
82'
Д. Йебоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Радомяк
Пенальти не реализован!
Ф. Тудор
90'
+9
Замена
М. Кебула
️️️️
Б. Новак
90'
ГОЛ! 3:0!
Д. Йебоа
Пас отдал
В. Кочергин
82'
76'
Желтая карточка
P. Henrique
Замена
Д. Йебоа
️️️️
С. Киттель
71'
Замена
Л. Зволински
️️️️
Ф. Пясецки
71'
69'
Замена
L. Rocha
️️️️
C. Donis
ГОЛ! 2:0!
Б. Раковитан
Пас отдал
С. Киттель
61'
58'
Желтая карточка
M. Kaput
54'
Замена
Ф. Кастаньеда
️️️️
L. Machado
Желтая карточка
Ф. Пясецки
51'
Замена
D. Drachal
️️️️
С. Плавсич
49'
Замена
Д. Сореску
️️️️
А. Ковачевич
46'
34'
Желтая карточка
D. Abramowicz
Желтая карточка
А. Ковачевич
33'
ГОЛ! 1:0!
Б. Раковитан
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
27
Бартош Новак
АП
7
Фран Тудор
ПП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Радомяк
22
Альберт Посиадала
ВР
75
Майк Сестор
ВР
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
13
Jan Grzesik
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
27
Rafał Wolski
ЦП
8
Luizao
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
20
L. Machado
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Ракув
99
Антонис Цифцис
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
8
Dawid Drachal
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
5
Яннис Папаниколау
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
18
Деян Сореску
ПВ
17
Анте Крнак
ЦФ
99
Лукаш Зволински
ЦФ
Радомяк
12
Кшиштоф Баковски
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
11
Daniel Pik
ЦП
21
Jakub Snopczyński
ЦП
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
9
Leândro
ЦФ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Ковачевич
25
Раковитан
15
Ковачевич
3
Рундич
5
Берггрен
10
Кочергин
95
Плавсич
8
Киттель
7
Тудор
27
Новак
9
Пясецки
1-5-3
22
Посиадала
33
13
28
27
8
77
9
20
70
95
Плавсич
8
8
95
Плавсич
27
Новак
77
Кебула
77
Кебула
27
Новак
8
Киттель
10
Йебоа
10
Йебоа
8
Киттель
15
Ковачевич
18
Сореску
18
Сореску
15
Ковачевич
9
Пясецки
99
Зволински
99
Зволински
9
Пясецки
20
32
Кастаньеда
32
Кастаньеда
20
77
45
45
77
Остались в запасе
Ракув
Радомяк
99
Антонис Цифцис
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
5
Яннис Папаниколау
ЦП
17
Анте Крнак
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
12
Кшиштоф Баковски
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
11
Daniel Pik
ЦП
21
Jakub Snopczyński
ЦП
9
Leândro
ЦФ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
5
Яннис Папаниколау
ЦП
17
Анте Крнак
ЦФ
Остались в запасе
12
Кшиштоф Баковски
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
11
Daniel Pik
ЦП
21
Jakub Snopczyński
ЦП
9
Leândro
ЦФ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Ракув - Радомяк
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
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