Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Гурник - Видзев
Гурник - Видзев: обзор матча 18 августа 2023
Гурник
18.08.2023, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 5 тур
1 : 1
Завершен
Видзев
24'
A. Kapralik
90+5'
J. Sanchez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гурник - Видзев
90'
+8
Желтая карточка
А. Цыганик
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
J. Sanchez
Пас отдал
M. Milos
Замена
С. Муселик
️️️️
Р. Йенсен
85'
85'
Замена
И. Рондич
️️️️
M. Hanousek
Замена
Л. Эннали
️️️️
D. Yokota
82'
78'
Желтая карточка
J. Sanchez
72'
Замена
M. Milos
️️️️
P. Stępiński
71'
Замена
А. Цыганик
️️️️
B. Pawlowski
Желтая карточка
R. Dadok
70'
Желтая карточка
Б. Секулич
68'
Замена
P. Olkowski
️️️️
M. Chmarek
65'
46'
Замена
A. Klimek
️️️️
F. Przybulek
46'
Замена
D. Kun
️️️️
E. Terpiłowski
Желтая карточка
L. Podolski
43'
ГОЛ! 1:0!
A. Kapralik
Пас отдал
L. Podolski
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гурник
31
Daniel Bielica
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
96
Robert Dadok
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
29
Ричард Йенсен
ЦП
26
Damian Rasak
ЦП
20
Mateusz Chmarek
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
20
Adrian Kapralik
ЦФ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Видзев
23
Генрих Раваш
ВР
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
3
Serafin Szota
ЦЗ
25
M. Hanousek
ЦП
80
Filip Przybulek
ЦП
13
Ernest Terpiłowski
ЦП
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
92
Fábio Nunes
ЦФ
22
J. Sanchez
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Гурник
2
Dominik Szala
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
24
Krzysztof Kolanko
ЦП
11
Лоуренс Эннали
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
22
Piotr Krawczyk
ЦФ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
Видзев
1
Jakub Szymański
ВР
11
Mato Milos
ЦЗ
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
74
Jakub Szymanski
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
14
Dominik Kun
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
3-1-4-2
31
3
26
Яницки
96
2
Секулич
29
Йенсен
20
10
26
17
20
3-5-2
23
Раваш
4
21
3
25
13
19
10
80
22
92
20
16
16
20
17
11
Эннали
11
Эннали
17
29
Йенсен
70
Муселик
70
Муселик
29
Йенсен
21
11
11
21
13
14
14
13
25
15
Рондич
15
Рондич
25
80
7
7
80
19
14
Цыганик
14
Цыганик
19
Остались в запасе
Гурник
Видзев
2
Dominik Szala
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
24
Krzysztof Kolanko
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
22
Piotr Krawczyk
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
1
Jakub Szymański
ВР
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
74
Jakub Szymanski
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
19
Dawid Tkacz
ЦП
Главный тренер
Януш Недзвидц
Остались в запасе
2
Dominik Szala
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
24
Krzysztof Kolanko
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
22
Piotr Krawczyk
ЦФ
Остались в запасе
1
Jakub Szymański
ВР
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
74
Jakub Szymanski
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
19
Dawid Tkacz
ЦП
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Януш Недзвидц
Статистика матча Гурник - Видзев
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 11 тур
Видзев
0 : 0
16.10.2026
Висла
Новости команд
Все
Гурник
Видзев
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Монако» – «Гурник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Монако» – «Гурник»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гурник» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Монако» не взял Головина в Польшу
20 августа
9
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Монако» – «Гурник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Монако» – «Гурник»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гурник» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Монако» не взял Головина в Польшу
20 августа
9
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Спортивный директор «Локо» назвал свой главный трансферный провал
2024.12.27 13:27
Клуб четвертого дивизиона Польши «Видзев» продал 10 тысяч абонементов
2017.02.27 00:01
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+