Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лех - Ягеллония
Лех - Ягеллония: обзор матча 24 октября 2023
Лех
24.10.2023, вторник, 19:00
Польша. Экстракласа, 4 тур
3 : 3
Завершен
Ягеллония
2'
А. Ба Луа
43'
М. Ишак
51'
А. Ба Луа
54'
К. Хансен
66'
М. Скшипчак
90+6'
B. Wdowik (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лех - Ягеллония
Желтая карточка
К. Вельде
90'
+7
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 3:3!
B. Wdowik
Желтая карточка
А. Червински
90'
+5
90'
+1
Замена
D. Wojdakowski
️️️️
К. Хансен
Замена
F. Wilak
️️️️
А. Ба Луа
84'
80'
Замена
V. Matheus
️️️️
А. Пулулу
Замена
А. Червински
️️️️
Э. Андерссон
75'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
М. Ишак
70'
Замена
Н. Квеквескири
️️️️
Ф. Мархвиньски
70'
66'
ГОЛ! 3:2!
М. Скшипчак
Желтая карточка
Э. Андерссон
65'
63'
Желтая карточка
Т. Романчук
61'
Замена
Д. Марчук
️️️️
J. Naranjo
Желтая карточка
Ф. Мархвиньски
55'
54'
ГОЛ! 3:1!
К. Хансен
Пас отдал
Т. Романчук
ГОЛ! 3:0!
А. Ба Луа
51'
Желтая карточка
А. Ба Луа
48'
ГОЛ! 2:0!
М. Ишак
Пас отдал
Ж. Перейра
43'
ГОЛ! 1:0!
А. Ба Луа
Пас отдал
М. Ишак
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
5
Элиас Андерссон
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Ягеллония
33
Zlatan Alomerović
ВР
20
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
6
Тарас Романчук
ЦП
18
Нене
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
28
José Naranjo
ЦП
26
Адриан Дигес
ЦФ
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
30
Алан Червински
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
30
Ника Квеквескири
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
54
Filip Wilak
ЦФ
18
Филип Шимчак
ЦФ
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
11
Доминик Марчук
ЦП
38
Damian Wojdakowski
ЦП
18
Tomasz Kupisz
ЦФ
98
Vinícius Matheus
ЦФ
3-1-3-2-1
41
Мрозек
25
Дагерстол
16
Милич
2
Перейра
8
Карлстрем
5
Андерссон
22
Муравски
10
Мархвиньски
99
Вельде
50
Ба Луа
9
Ишак
3-4-1-2
33
61
Сачек
72
Скшипчак
20
18
Нене
14
28
6
Романчук
9
Пулулу
99
Хансен
26
Дигес
5
Андерссон
30
Червински
30
Червински
5
Андерссон
10
Мархвиньски
30
Квеквескири
30
Квеквескири
10
Мархвиньски
50
Ба Луа
54
54
50
Ба Луа
9
Ишак
18
Шимчак
18
Шимчак
9
Ишак
28
11
Марчук
11
Марчук
28
99
Хансен
38
38
99
Хансен
9
Пулулу
98
98
9
Пулулу
Остались в запасе
Лех
Ягеллония
1
Филип Беднарек
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
50
Славомир Абрамович
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
18
Tomasz Kupisz
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
9
Артур Собич
ЦФ
Остались в запасе
50
Славомир Абрамович
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
18
Tomasz Kupisz
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Лех - Ягеллония
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Новости команд
Все
Лех
Ягеллония
«Сандерленд» – «Ягеллония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лех» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Сандерленд» – «Ягеллония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Левски» и «Ягеллонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ягеллония» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+