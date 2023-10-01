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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Орхус
Виборг - Орхус: обзор матча 01 октября 2023
Виборг
01.10.2023, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Орхус
35'
И. Йенсен
59'
Ф. Тингагер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Орхус
89'
Замена
T. Anker
️️️️
Т. Мельгор
Замена
А. Джатта
️️️️
И. Саид
87'
84'
Замена
М. Сауэр
️️️️
Т. Бек
Желтая карточка
И. Саид
79'
78'
Замена
Я. Серра
️️️️
М. Кнустер
78'
Замена
Э. Кал
️️️️
Д. Линкс
Замена
М. Сендергор
️️️️
М. Вестергор
73'
59'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Тингагер
Пас отдал
Д. Линкс
ГОЛ! 1:0!
И. Йенсен
Пас отдал
А. Эмента
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
6
Якоб Бонде
ЦП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
10
Исак Йенсен
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
25
Миккел Кристенсен
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
31
Тобиас Бек
ПВ
11
Джифт Линкс
ПВ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
25
Anel Zulić
ЦЗ
19
Сержинью
ЛВ
27
Найджел Томас
ЛВ
28
Магнус Вестергор
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
20
Алассана Джатта
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Орхус
32
Jonathan Hutters
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
19
Эрик Кал
ЛЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
18
Матиас Сауэр
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
13
Янни Серра
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лунд
30
5
Бюрги
23
Бундгор
24
Аньембе
13
Греннинг
6
Бонде
8
Мбом
19
Саид
18
Эмента
10
Йенсен
3-2-3-2-1
1
Хансен
25
Кристенсен
5
Тингагер
5
Кнустер
14
Мельгор
2
Беймо
23
Андерсон
4
Кнудсен
6
Поульсен
11
Линкс
31
Бек
9
Мортенсен
28
Вестергор
28
Вестергор
Вестергор
6
Сендергор
6
Сендергор
Вестергор
19
Саид
20
Джатта
20
Джатта
19
Саид
11
Линкс
19
Кал
19
Кал
11
Линкс
14
Мельгор
4
4
14
Мельгор
31
Бек
18
Сауэр
18
Сауэр
31
Бек
5
Кнустер
13
Серра
13
Серра
5
Кнустер
Остались в запасе
Виборг
Орхус
20
Каспер Килерих
ВР
25
Anel Zulić
ЦЗ
19
Сержинью
ЛВ
27
Найджел Томас
ЛВ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
32
Jonathan Hutters
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
25
Anel Zulić
ЦЗ
19
Сержинью
ЛВ
27
Найджел Томас
ЛВ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Остались в запасе
32
Jonathan Hutters
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Виборг - Орхус
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Орхус
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
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