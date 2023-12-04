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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Хартберг
Аустрия К - Хартберг: обзор матча 04 декабря 2023
Аустрия К
04.12.2023, понедельник, 21:00
Австрия. Бундеслига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Хартберг
79'
Н. Биндер
56'
Р. Бенателли (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - Хартберг
89'
Желтая карточка
Т. Кайнц
89'
Желтая карточка
М. Пфайфер
ГОЛ! 1:1!
Н. Биндер
79'
Замена
Н. Биндер
️️️️
С. Карвейна
74'
70'
Замена
J. Halwachs
️️️️
К. Ланг
66'
Вторая желтая
Ю. Хайль
Замена
A. Sky Schwarz
️️️️
С. Бонна
60'
Желтая карточка
Т. Марер
59'
56'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Бенателли
56'
Замена
M. Steinwender
️️️️
I. Bowat
Замена
Т. Гемичибаши
️️️️
К. Верницниг
46'
46'
Замена
Т. Кайнц
️️️️
М. Сангаре
46'
Замена
Р. Провиденсе
️️️️
Д. Фризер
Желтая карточка
Э. Ирвинг
36'
18'
Желтая карточка
Ю. Хайль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
4
Никола Джорич
ЦЗ
31
Торстен Марер
(К)
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
18
Энди Ирвинг
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
16
Мануэль Пфайфер
ЛЗ
15
Ibane Bowat
ЦЗ
2
Пауль Компош
ЦЗ
17
Усман Диаките
ОП
28
Юрген Хайль
(К)
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
18
Мамаду Сангаре
АП
27
Кристоф Ланг
АП
28
Доминик Фризер
ПВ
9
Максимилиан Энтруп
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Аустрия К
30
David Puntigam
ВР
48
Янник Робач
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
13
Николас Биндер
ЦФ
Хартберг
39
Tobias Knoflach
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
8
Christoph Urdl
ЦП
40
Julian Halwachs
ЦП
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
3-2-4-1
13
Менцель
4
Джорич
31
Марер
37
Виммер
33
Шумахер
2
Бонна
7
Яриц
11
Бенателли
24
Верницниг
18
Ирвинг
30
Карвейна
3-1-1-3-2
1
15
2
Компош
16
Пфайфер
17
Диаките
28
Хайль
28
Фризер
27
Ланг
18
Сангаре
9
Энтруп
10
Прокоп
24
Верницниг
81
Гемичибаши
81
Гемичибаши
24
Верницниг
2
Бонна
11
11
2
Бонна
30
Карвейна
13
Биндер
13
Биндер
30
Карвейна
15
15
15
15
18
Сангаре
23
Кайнц
23
Кайнц
18
Сангаре
27
Ланг
40
40
27
Ланг
28
Фризер
15
Провиденсе
15
Провиденсе
28
Фризер
Остались в запасе
Аустрия К
Хартберг
30
David Puntigam
ВР
48
Янник Робач
ЦЗ
39
Tobias Knoflach
ВР
8
Christoph Urdl
ЦП
10
Донис Авдияй
ЛВ
Главный тренер
Маркус Шопп
Остались в запасе
30
David Puntigam
ВР
48
Янник Робач
ЦЗ
Остались в запасе
39
Tobias Knoflach
ВР
8
Christoph Urdl
ЦП
10
Донис Авдияй
ЛВ
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Аустрия К - Хартберг
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Главный судья:
Harald Lechner, Austria
Стадион:
Вертерзее
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