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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Блау-Вайс - Хартберг
Блау-Вайс - Хартберг: обзор матча 06 августа 2023
Блау-Вайс
06.08.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 2 тур
3 : 3
Завершен
Хартберг
4'
Т. Кох (П)
85'
Ронивалдо
86'
Ю. Геллес
30'
М. Энтруп
35'
К. Ланг
75'
Д. Прокоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блау-Вайс - Хартберг
Желтая карточка
С. Пиркль
90'
+3
90'
Желтая карточка
Д. Прокоп
ГОЛ! 3:3!
Ю. Геллес
Пас отдал
Ронивалдо
86'
ГОЛ! 2:3!
Ронивалдо
Пас отдал
С. Фейертаг
85'
82'
Замена
M. Steinwender
️️️️
I. Bowat
82'
Замена
J. Lemmerer
️️️️
М. Энтруп
Замена
M. Brandner
️️️️
M. Krainz
82'
75'
ГОЛ! 1:3!
Д. Прокоп
Желтая карточка
M. Maranda
71'
Замена
С. Фейертаг
️️️️
П. Менса
69'
Желтая карточка
M. Krainz
62'
61'
Замена
Д. Фризер
️️️️
Р. Провиденсе
Замена
Ю. Геллес
️️️️
F. Windhager
46'
Замена
К. Носс
️️️️
R. Hofer
46'
45'
+1
Пенальти не реализован!
Р. Провиденсе
Желтая карточка
F. Strauss
41'
35'
ГОЛ! 1:2!
К. Ланг
Пас отдал
М. Энтруп
30'
ГОЛ! 1:1!
М. Энтруп
Пас отдал
Д. Прокоп
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Кох
4'
3'
Желтая карточка
У. Диаките
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блау-Вайс
1
Николас Шмид
ВР
2
Fabio Strauss
ЦЗ
3
Данило Митрович
ЦЗ
22
Fabian Windhager
ЦП
27
Marco Krainz
ЦП
60
Симон Пиркль
ЦП
10
Пол Менса
ЦФ
15
Manuel Maranda
ЦФ
8
Тобиас Кох
ЦФ
9
Ронивалдо
ЦФ
19
Raphael Hofer
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
16
Мануэль Пфайфер
ЛЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
2
Пауль Компош
ЦЗ
15
Ibane Bowat
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
27
Кристоф Ланг
АП
9
Максимилиан Энтруп
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
17
Усман Диаките
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Блау-Вайс
31
Kevin Radulovic
ВР
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
22
Marcel Schantl
ЦП
13
Michael Brandner
ЦП
29
Mehmet Ibrahimi
ЦП
14
Конор Носс
АП
18
Стефан Фейертаг
ЦФ
Хартберг
44
Maximilian Pußwald
ВР
18
Sam Schutti
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
8
Christoph Urdl
ЦП
17
Mario Kröpfl
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
2-3-5
1
Шмид
2
3
Митрович
22
27
60
Пиркль
15
19
9
Ронивалдо
8
Кох
10
Менса
4-1-2-3
1
23
Кайнц
2
Компош
15
16
Пфайфер
28
Хайль
10
Прокоп
27
Ланг
17
Диаките
15
Провиденсе
9
Энтруп
22
16
Геллес
16
Геллес
22
27
13
13
27
19
14
Носс
14
Носс
19
10
Менса
18
Фейертаг
18
Фейертаг
10
Менса
15
15
15
15
15
Провиденсе
28
Фризер
28
Фризер
15
Провиденсе
9
Энтруп
19
19
9
Энтруп
Остались в запасе
Блау-Вайс
Хартберг
31
Kevin Radulovic
ВР
22
Marcel Schantl
ЦП
29
Mehmet Ibrahimi
ЦП
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
44
Maximilian Pußwald
ВР
18
Sam Schutti
ЦЗ
8
Christoph Urdl
ЦП
17
Mario Kröpfl
ЦП
Главный тренер
Маркус Шопп
Остались в запасе
31
Kevin Radulovic
ВР
22
Marcel Schantl
ЦП
29
Mehmet Ibrahimi
ЦП
Остались в запасе
44
Maximilian Pußwald
ВР
18
Sam Schutti
ЦЗ
8
Christoph Urdl
ЦП
17
Mario Kröpfl
ЦП
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Блау-Вайс - Хартберг
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Блау-Вайс
0 : 3
16.05.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Тироль
1 : 1
09.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Рид
2 : 0
02.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Блау-Вайс
3 : 0
24.04.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Блау-Вайс
3 : 0
21.04.2026
Вольфсберг
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
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