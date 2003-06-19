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Ротор - Локомотив

19.06.2003, Четверг, 00:00 мск Волгоград, стадион Олимпия Россия. Премьер-лига, 13 тур Ротор - Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
19 тур
7 августа, среда 00:00 Ротор 0:2 Локомотив
12 тур
13 мая, понедельник 00:00 Локомотив 3:0 Ротор
Чемпионат России 2001
29 тур
27 октября, суббота 00:00 Ротор 1:3 Локомотив
15 тур
30 июня, суббота 00:00 Локомотив 2:0 Ротор
Чемпионат России 2000
19 тур
29 июля, суббота 00:00 Локомотив 4:1 Ротор
5 тур
22 апреля, суббота 00:00 Ротор 0:4 Локомотив
Чемпионат России 1999
29 тур
30 октября, суббота 00:00 Ротор 1:0 Локомотив
15 тур
7 июля, среда 00:00 Локомотив 5:1 Ротор
Чемпионат России 1998
20 тур
7 августа, пятница 00:00 Ротор 3:2 Локомотив
5 тур
25 апреля, суббота 00:00 Локомотив 0:1 Ротор
Чемпионат России 1997
25 тур
30 августа, суббота 00:00 Ротор 1:0 Локомотив
8 тур
3 мая, суббота 00:00 Локомотив 0:1 Ротор
Чемпионат России 1996
33 тур
25 октября, пятница 00:00 Локомотив 2:0 Ротор
16 тур
10 июля, среда 00:00 Ротор 2:1 Локомотив
Чемпионат России 1995
26 тур
21 сентября, четверг 00:00 Локомотив 4:3 Ротор
7 тур
20 мая, суббота 00:00 Ротор 2:1 Локомотив
Чемпионат России 1994
18 тур
3 августа, среда 00:00 Ротор 1:0 Локомотив
11 тур
10 мая, вторник 00:00 Локомотив 1:1 Ротор
Чемпионат России 1993
20 тур
14 июля, среда 00:00 Локомотив 2:1 Ротор
4 тур
28 марта, воскресенье 00:00 Ротор 1:0 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 8 5 56:32 +24 59
2. Зенит 30 16 8 6 48:32 +16 56
3. Рубин 30 15 8 7 44:29 +15 53
4. Локомотив 30 15 7 8 54:33 +21 52
5. Шинник 30 12 11 7 43:34 +9 47
6. Динамо М 30 12 10 8 42:29 +13 46
7. Сатурн 30 12 9 9 40:37 +3 45
8. Торпедо М 30 11 10 9 42:38 +4 43
9. Крылья Советов 30 11 9 10 38:33 +5 42
10. Спартак М 30 10 6 14 38:48 -10 36
11. Ростов 30 8 10 12 30:42 -12 34
12. Ротор 30 9 5 16 33:44 -11 32
13. Алания 30 9 4 17 23:43 -20 31
14. Москва 30 8 5 17 25:39 -14 29
15. Уралан 30 6 10 14 23:47 -24 28
16. Черноморец Нв 30 6 6 18 30:49 -19 24
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