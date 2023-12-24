Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Ковентри
Куинз Парк Рейнджерс
Беллингем в отпуске посетил матч Чемпионшипа
24 декабря 2023, 00:22
0
«Спортинг» побил клубный трансферный рекорд, купив нападающего «Ковентри»
13 июля 2023, 20:55
1
«Лутон» впервые в истории вышел в АПЛ
27 мая 2023, 21:52
4
Определились финалисты плей-офф Чемпионшипа за путевку в АПЛ
18 мая 2023, 00:04
6
Клуб пятого дивизиона выбил из Кубка Англии команду из Чемпионшипа
8 января 2023, 00:26
1
Беллингем в отпуске посетил матч Чемпионшипа
24 декабря 2023, 00:22
0
«Спортинг» побил клубный трансферный рекорд, купив нападающего «Ковентри»
13 июля 2023, 20:55
1
«Лутон» впервые в истории вышел в АПЛ
27 мая 2023, 21:52
4
Определились финалисты плей-офф Чемпионшипа за путевку в АПЛ
18 мая 2023, 00:04
6
Клуб пятого дивизиона выбил из Кубка Англии команду из Чемпионшипа
8 января 2023, 00:26
1
«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения
18 апреля 2022, 19:35
3
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
15 марта 2022, 16:29
6
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
9 января 2021, 23:01
1
«Челси» забил семь голов в ворота «КПР»
14 июня 2020, 19:30
2
«Куинз Парк Рейнджерс» впервые за 57 лет забили 5+ голов в двух матчах подряд
5 января 2020, 19:50
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ковентри
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
14.01.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
20.01.2024
Миллуолл
Англия. Кубок, 1/16 финала
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
26.01.2024
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
28.01.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ковентри
2 : 2
30.01.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ковентри
2 : 1
11.02.2024
Миллуолл
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ковентри
4 : 1
06.02.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Норвич Сити
2 : 1
03.02.2024
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ковентри
2 : 2
30.01.2024
Бристоль Сити
Англия. Кубок, 1/16 финала
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
26.01.2024
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
10.02.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Блэкберн
1 : 2
03.02.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
28.01.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
20.01.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
14.01.2024
Уотфорд

Ковентри - Куинз Парк Рейнджерс - 04 мая 2024

Ковентри
04.05.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
- : -
Не начался
Куинз Парк Рейнджерс
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Ковентри - Куинз Парк Рейнджерс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бирмингем Сити
- : -
13.02.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Лестер
- : -
13.02.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Норвич Сити
- : -
13.02.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Ротерхэм
- : -
13.02.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Суонси
- : -
13.02.2024
Лидс
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бирмингем Сити
- : -
13.02.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Лестер
- : -
13.02.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Норвич Сити
- : -
13.02.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Ротерхэм
- : -
13.02.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Суонси
- : -
13.02.2024
Лидс
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+