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Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
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«Куинз Парк Рейнджерс» впервые за 57 лет забили 5+ голов в двух матчах подряд
Экс-владелец «Лидса» случайно уволил тренера, требуя заменить диван в офисе
«Лестер» и «Лидс» намерены взыскать с «Эвертона» 342 миллиона за свой вылет из АПЛ
«Ливерпуль» нашел усиление в Чемпионшипе
«Челси» продал защитника «Лидсу» из Чемпионшипа
«Рома» арендовала футболиста сборной Дании