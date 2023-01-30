Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча

«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары

Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»

Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти