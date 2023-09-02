Куинз Парк Рейнджерс

Кубок Англии. «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Престон» (3:0). У Сона дубль

Кейн отреагировал на проход «Тоттенхэма» в следующий раунд Кубка Англии

Данжума забил в дебютном матче за «Тоттенхэм»

Агент: «ЦСКА не хватило денег на Осмайича»

«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения

Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»

Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты

«Челси» забил семь голов в ворота «КПР»