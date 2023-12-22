Яровинский: «Слуцкий хотел дважды купить Дзюбу – в ЦСКА и в «Халл Сити»

Слуцкий оценил свою работу в «Халл Сити» и «Витессе»

Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии

Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа

Яровинский: «Слуцкий хотел дважды купить Дзюбу – в ЦСКА и в «Халл Сити»

Слуцкий оценил свою работу в «Халл Сити» и «Витессе»

Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии

Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа

«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения

Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»

Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты

«Челси» забил семь голов в ворота «КПР»