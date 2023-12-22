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Халл Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа
15 января, 10:53
7
Бывший клуб Слуцкого арендовал полузащитника «Ливерпуля»
10 января, 17:00
0
Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии
22 декабря 2023, 16:06
0
Слуцкий оценил свою работу в «Халл Сити» и «Витессе»
6 февраля 2023, 08:58
2
Яровинский: «Слуцкий хотел дважды купить Дзюбу – в ЦСКА и в «Халл Сити»
30 января 2023, 13:47
2
Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа
15 января, 10:53
7
Бывший клуб Слуцкого арендовал полузащитника «Ливерпуля»
10 января, 17:00
0
Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии
22 декабря 2023, 16:06
0
Слуцкий оценил свою работу в «Халл Сити» и «Витессе»
6 февраля 2023, 08:58
2
Яровинский: «Слуцкий хотел дважды купить Дзюбу – в ЦСКА и в «Халл Сити»
30 января 2023, 13:47
2
«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения
18 апреля 2022, 19:35
3
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
15 марта 2022, 16:29
6
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
9 января 2021, 23:01
1
«Челси» забил семь голов в ворота «КПР»
14 июня 2020, 19:30
2
«Куинз Парк Рейнджерс» впервые за 57 лет забили 5+ голов в двух матчах подряд
5 января 2020, 19:50
1
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Халл Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Кубок, 1/32 финала
Халл Сити
1 : 1
06.01.2024
Бирмингем Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 3
06.01.2024
Борнмут
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Халл Сити
1 : 2
12.01.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
14.01.2024
Уотфорд
Англия. Кубок, 1/32 финала
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2 : 1
16.01.2024
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Халл Сити
1 : 0
03.02.2024
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Сандерленд
0 : 1
19.01.2024
Халл Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бирмингем Сити
2 : 1
16.01.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Халл Сити
1 : 2
12.01.2024
Норвич Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Халл Сити
1 : 1
06.01.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Блэкберн
1 : 2
03.02.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
28.01.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
20.01.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
14.01.2024
Уотфорд
Англия. Кубок, 1/32 финала
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 3
06.01.2024
Борнмут

Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс - 13 апреля 2024

Халл Сити
13.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
- : -
Не начался
Куинз Парк Рейнджерс
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Мидлсбро
- : -
10.02.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
10.02.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Саутгемптон
- : -
10.02.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Сандерленд
- : -
10.02.2024
Плимут Аргайл
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Уотфорд
- : -
10.02.2024
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