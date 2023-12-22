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0
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0
Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа
15 января, 10:53
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Бывший клуб Слуцкого арендовал полузащитника «Ливерпуля»
10 января, 17:00
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Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
24 января, 00:52
0
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
23 января, 11:40
0
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
23 января, 11:19
0
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Халл Сити
1 : 1
06.01.2024
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Норвич Сити
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Англия. Кубок, 1/32 финала
Бирмингем Сити
2 : 1
16.01.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Халл Сити
1 : 2
12.01.2024
Норвич Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Халл Сити
1 : 1
06.01.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Мидлсбро
1 : 1
04.02.2024
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Челси
6 : 1
23.01.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Мидлсбро
1 : 1
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Ротерхэм
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Халл Сити - Мидлсбро - 10 апреля 2024

Халл Сити
10.04.2024, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 42 тур
- : -
Не начался
Мидлсбро
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Халл Сити - Мидлсбро
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
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Блэкберн
- : -
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Сток Сити
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Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Мидлсбро
- : -
10.02.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
10.02.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Саутгемптон
- : -
10.02.2024
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10.02.2024
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- : -
10.02.2024
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