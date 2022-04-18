Плимут Аргайл

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«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения

Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча

В Англии 17-летний нападающий через 20 минут после выхода на замену забил дебютный гол во взрослом футболе с середины поля

Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно

Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты

Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти

Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча

«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения

Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»

Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты

«Челси» забил семь голов в ворота «КПР»