Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место

Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно

Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты

Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти

Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча

Чемпионшип. «Мидлсбро» сыграл вничью с «Ротерхэмом» и по-прежнему делит лидерство с «Шеффилд Юнайтед»

Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»

Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место

Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно

Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча

Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти

Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты

Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно