Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Суонси
Куинз Парк Рейнджерс
Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»
21 января, 21:13
0
Экс-игрок «Суонси» Амат стал принцем индонезийского острова
29 января 2023, 12:08
1
Два британских клуба отказались преклонять колено в знак борьбы с расизмом
30 июля 2022, 14:29
9
«Вест Хэм» объявил о третьем летнем трансфере
7 июля 2022, 23:13
1
«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения
18 апреля 2022, 19:35
3
Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»
21 января, 21:13
0
Экс-игрок «Суонси» Амат стал принцем индонезийского острова
29 января 2023, 12:08
1
Два британских клуба отказались преклонять колено в знак борьбы с расизмом
30 июля 2022, 14:29
9
«Вест Хэм» объявил о третьем летнем трансфере
7 июля 2022, 23:13
1
Бэйл рассматривает варианты с переходом в «Кардифф» или «Суонси» (Sky Sports)
8 января 2022, 11:36
3
«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения
18 апреля 2022, 19:35
3
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
15 марта 2022, 16:29
6
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
9 января 2021, 23:01
1
«Челси» забил семь голов в ворота «КПР»
14 июня 2020, 19:30
2
«Куинз Парк Рейнджерс» впервые за 57 лет забили 5+ голов в двух матчах подряд
5 января 2020, 19:50
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Суонси
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Кубок, 1/32 финала
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 3
06.01.2024
Борнмут
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
13.01.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
14.01.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Суонси
1 : 3
20.01.2024
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
20.01.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Суонси
0 : 1
03.02.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Лестер
3 : 1
30.01.2024
Суонси
Англия. Кубок, 1/16 финала
Борнмут
5 : 0
25.01.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Суонси
1 : 3
20.01.2024
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
13.01.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Блэкберн
1 : 2
03.02.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
28.01.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
20.01.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
14.01.2024
Уотфорд
Англия. Кубок, 1/32 финала
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 3
06.01.2024
Борнмут

Суонси - Куинз Парк Рейнджерс - 01 апреля 2024

Суонси
01.04.2024, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
- : -
Не начался
Куинз Парк Рейнджерс
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Суонси - Куинз Парк Рейнджерс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Мидлсбро
- : -
10.02.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
10.02.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Саутгемптон
- : -
10.02.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Сандерленд
- : -
10.02.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Уотфорд
- : -
10.02.2024
Лестер
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+