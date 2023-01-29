«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения

Два британских клуба отказались преклонять колено в знак борьбы с расизмом

Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»

Бэйл рассматривает варианты с переходом в «Кардифф» или «Суонси» (Sky Sports)

Два британских клуба отказались преклонять колено в знак борьбы с расизмом

Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»

«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения

Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»

Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты

«Челси» забил семь голов в ворота «КПР»