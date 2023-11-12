Руни прокомментировал свое увольнение из «Бирмингема»
Руни уволен из «Бирмингема»
«Бирмингем» при Руни опустился на 13 мест в таблице
Руни рассказал, что он изменит в «Бирмингеме»
Стало известно, от какого предложения отказался Руни ради работы в «Бирмингеме»
«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
«Челси» забил семь голов в ворота «КПР»
«Куинз Парк Рейнджерс» впервые за 57 лет забили 5+ голов в двух матчах подряд
Руни прокомментировал свое увольнение из «Бирмингема»
Руни уволен из «Бирмингема»
«Бирмингем» при Руни опустился на 13 мест в таблице
Руни рассказал, что он изменит в «Бирмингеме»
Стало известно, от какого предложения отказался Руни ради работы в «Бирмингеме»