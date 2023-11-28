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Клопп призвал забыть о своем уходе из «Ливерпуля»
29 января, 12:08
2
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил «Норвич» (5:2)
28 января, 19:29
0
«Ливерпуль» – «Норвич Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
28 января, 09:43
0
Корейского футболиста отстранили за запись секс-видео с бывшей девушкой
28 ноября 2023, 19:31
2
«Челси» объявил о третьем летнем трансфере
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Плимут Аргайл
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1 : 1
13.01.2024
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Ковентри
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Лидс
1 : 0
24.01.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Норвич Сити
2 : 0
20.01.2024
Вест Бромвич
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бристоль Роверс
1 : 3
17.01.2024
Норвич Сити
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Плимут Аргайл
1 : 4
06.02.2024
Лидс
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Суонси
0 : 1
03.02.2024
Плимут Аргайл
Англия. Кубок, 1/16 финала
Лидс
1 : 1
27.01.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
20.01.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
13.01.2024
Плимут Аргайл

Норвич Сити - Плимут Аргайл - 29 марта 2024

Норвич Сити
29.03.2024, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
- : -
Не начался
Плимут Аргайл
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Норвич Сити - Плимут Аргайл
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Мидлсбро
- : -
10.02.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
10.02.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Саутгемптон
- : -
10.02.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Сандерленд
- : -
10.02.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Уотфорд
- : -
10.02.2024
Лестер
Россия
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